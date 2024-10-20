تطوير شارع العبور حتى مديرية الإسكان في بورسعيد (صور)

أعلنت محافظة بورسعيد مواصلة أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة شارع العبور بداية من شارع نهضة مصر وحتى مديرية الإسكان ببورسعيد، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير منظومة الطرق لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اعمال التطوير في شارع نهضة مصر ببورسعيد، فيتو

وأشرف على عملية التطوير جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد "بالتنسيق مع كلا من أحياء العرب والمناخ والضواحي ببورسعيد وذلك تماشيًا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المدينة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اعمال التطوير في شارع نهضة مصر ببورسعيد، فيتو

شملت أعمال التطوير رصف ورفع كفاءة شارع العبور بداية من شارع نهضة مصر وحتى مديرية الاسكان ببورسعيد وزيادة معدلات الإضاءة، وتخطيط الشوارع المحيطة ووضع العلامات الإرشادية، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء واللاند سكيب على أحدث طراز، وعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، وذلك لظهور كافة الميادين والمحاور المرورية بشكل جمالي وحضاري.

أعمال التطوير في شارع نهضة مصر ببورسعيد، فيتو

أعمال التطوير في شارع نهضة مصر ببورسعيد، فيتو

أعمال التطوير في شارع نهضة مصر ببورسعيد، فيتو