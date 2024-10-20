اجتماع رؤساء الوحدات المحلية مع رئيس مدينة الزقازيق

عقد شعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينةالزقازيق محافظة الشرقية أجتماع برؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارة الهندسية باقسامها بالوحدات المحلية بنطاق المركز وبحضور كل من ايمن عبد اللطيف سكرتير عام المركزواحمد طنطاوي نائب رئيس المركز ومني فاروق مدير المركز التكنولوجى.

الانتهاء من ملفات التصالح

جا ذلك لتنظيم العمل وتلافي المعوقات للإنجاز بملفات التصالح على مخالفات البناء ونسبة ما تم إنجازة وسرعة الانتهاء من باقى الملفات وتوفير الوقت اللازم للجهات المعنية المختلفة المسؤولة عن إنجاز والانتهاء من ملفات التصالح وذلك حرصا على راحة ورضاء المواطنين وطبقا للقانون.

المعوقات وطرق حلها

ناقش رئيس المدينة خلال الاجتماع المعوقات وطرق حلها عمليا وفي اسرع وقت لتحقيق نسب إنجاز بكافة الملفات وبذل اقصي الجهود ومضاعفتها لتحيقيق نسبة انجاز عالية

مناقسة الملفات الهامة لمتع التعديات

كما ناقش الملفات الرئـيـسيـة الهامة كملف تقنين اوضاع الأراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء عليها، والتعامل بكل حزم في تطبيق القانون لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني وإزالتها في المهد والتعامل مع المتغيرات المكانية وسبل منع حدوثها من المنبع والرد اليومي علي ما تم انجازة.

موقف المتغيرات المكانية طبقا للقانون 187لسنة 2024

وناقش ابوالفتوح موقف المتغيرات المكانية واستخراج شهادة البيانات بالمراكز التكنولوجية للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٤ م مطالبا رؤساء الوحدات المحلية ومديري القسم الهندسى وأفرعة بالوحدات المحلية بإنجاز كافة الملفات الرئيسية الهامة حيث تولي الدولة إهتمامًا كبيرًا بإنهاء ملفي تـقـنـين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء،

منع التعديات على الاراضى الزراعية

وشدد رئيس المركز على الوحدات المحلية ان تفرض سيطرتها لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني وإزالتها في المهد والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها.

اسراع الخطا فى التنفيذ

ونبه رئيس مركز ومدينة الزقازيق علي ضرورة إسراع الخطى في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا على مقولة محافظ الشرقية مشددا بأنة " لن نسمح لأحد بمخالفةالقانون

محافظ الشرقية

كان المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية قد شدد علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة العمل بروح الفريق والتعاون والتكامل مع كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز الملفات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها قائلا نحن " نعمل جميعًا من أجل مصلحة المواطن ونسعى جاهدين لتوفير حياه أفضل له والإرتقاء بكافة الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة"

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