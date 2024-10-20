الأحد 20 أكتوبر 2024
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ختام المرحلة الأولى من الحملة القومية للتوعية بالمنتجات الرقمية بمراكز شباب كفر الشيخ

الورش
الورش

 اختتمت الحملة القومية للتوعية للخدمات والمنتجات الرقمية والشمول المالي"وحدة الشمول المالي والرقمي بالوزارة" ورش عمل المرحلة الأولى من مراكز شباب كفر الشيخ، الحملة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو أهمية التوسع فى التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة بكافة القطاعات الحكومية  .

 

  • تفاصيل ورش العمل

من جانبه أشار  الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى مشاركة 200 مستفيد فى المرحلة الأولى من ورش الحملة بمراكز شباب "بيلا، شنو، التنمية الشبابية بدسوق، فوة، سيدى سالم " أولى ندوات وأنشطة الحملة بواقع 40 مستفيدا بكل مركز شباب، من عمر 18 حتى 40 عاما، وتستأنف أنشطة الحملة من 24 حتى 26 أكتوبر وتكون بمراكز شباب "أحمد رفعت، الصافية، قبريط، الرملة، كفر الشيخ".

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وتشمل تقديم ندوات وعروض مسرحية وتوزيع بروشور عن الشمول الرقمي والمالي بمراكز الشباب وحضور المستفيدين، بإشراف محمد سعيد مازن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ومحمد الشاذلى مدير عام إدارة الإعلام وسعد النديم مسؤل وحدة الشمول المالي بالوزارة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وحسن الدسوقي منسق الحملة القومية بكفر الشيخ.

 

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شباب الشمول المالى كفر الشيخ

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