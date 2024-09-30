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محافظ كفرالشيخ ومدير جمعية المحاربين القدماء يكرمان أسر الشهداء

تكريم أسر الشهداء
تكريم أسر الشهداء

كرّم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، واللواء أركان حرب مدحت عبدالعزيز فاوي، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، اليوم الإثنين، عددًا من مصابي العمليات الحربية، وأسر شهداء مصر الأبطال، أبناء محافظة كفرالشيخ، وذلك على هامش احتفالية القوات المسلحة بالمجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ، لتكريم أسر شهداء القوات المسلحة ومصابي العمليات الحربية بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، عرفانًا بما قدموه من بطولات وتضحيات لحماية الوطن

وجاء ذلك بحضور ‏اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية_مدير أمن كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، ونيافة القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أحمد الشهاوى، وكيل وزارة الثقافة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارات الخدمية، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية.

تضمن الاحتفال تكريم عدد من مصابي العمليات الحربية من بينهم المحارب السيد كمال إبراهيم الشربيني، والمحارب محمد عبدالحميد أحمد محارب، والمحارب أمين محمد مصطفى الطنوبي، والمحارب كمال محمود مصطفى شريف، والمحارب محمد عبدالمجيد قبطان.

وتكريم عدد من أسر الشهداء من بينهم أرملة البطل الرائد أحمد بسيوني حسن أبو الخير، وأرملة البطل الجندي يونس كمال العتربي، وكريمة البطل المساعد عبدالرسول السيد عبدالسيد، ووالد البطل الجندي حمادة عبدالباسط محمد، وكريمة البطل الجندي إبراهيم محمد بدوي.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بتكريم أسر الشهداء الأبطال ومصابي العمليات الحربية، ضمن العديد من الاحتفالات التى تنظمها المحافظة فخرًا واعتزازًا بالشهداء، وما قدموه من تضحيات، مقدمًا التحية لأسر الشهداء الذين قدموا لنا أبطالًا ضحوا بدمائهم من أجل وطننا الغالي مصر، مضيفًا: نقدم الشكر والتحية إلى قادة وجنود القوات المسلحة الأبطال، لما يبذلونه من جهود حتى تبقى مصر في مقدمة دول العالم، ينعم أبناؤها بالأمن والتقدم والاستقرار والريادة.

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أسر الشهداء ومصابي العمليات الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس جامعة كفرالشيخ العمليات الحربية حرب أكتوبر المجيدة

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