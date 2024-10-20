الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تركيب بنرات التعريفة الجديدة بموقف فوه

موقف فوه،فيتو
موقف فوه،فيتو

قال اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إنه تابع انتظام سير العمل بموقف سيارات الأجرة والالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة ونقل الطلاب والأهالي بمدينة فوه، تحت إشراف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوه.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة إلتزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب فى أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، وتركيب البنرات واللافتات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف بصورة واضحة أمام الأهالي، والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التعريفة، محذرًا من استغلالهم واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال من يستغلهم أو يتعدى على حقوقهم.

 

  • تكثيف الحملات الرقابية علي المواقف

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى وجود تنسيق كامل بين رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وإدارة المواقف والإدارة العامة للمرور ومباحث المرور، لتكثيف الحملات الرقابية بمختلف المواقف والميادين لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي محاولات لاستغلال الأهالي.

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محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير تجاه من يستغل المواطن في تحصيل مبالغ أزيد من تعريفة الركوب المحددة بكافة الخطوط بنطاق المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع استغلال الأهالي.

وناشد محافظ كفر الشيخ، جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور  136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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فوه سيارات كفر الشيخ

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