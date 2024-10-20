الشرقية للدخان: نسعى لفتح الاعتمادات اللازمة من المواد الخام لتغطية طلبات الإنتاج والمخزونات
اعلنت الشركة الشرقية - إيسترن كومباني، في بيان افصاح للبورصة المصرية، عن أنها تسعى لفتح الاعتمادات اللازمة من المواد الخام لتغطية طلبات الإنتاج وتكوين المخزونات الكافية في السنوات القادمة.
واشارت الشركة في بيانها اليوم الأحد، الى أنها تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 70 مليار سيجارة في حالة توافر المواد الأولية وظروف الإنتاج المناسبة، لافتة الي أنها تسعى، إلى إنتاج ما يقرب من 70 مليار سيجارة في حالة توافر المواد الأولية وظروف الإنتاج المناسبة.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت الخميس الماضي اتفاقية تجديد التصنيع والتعاون المشترك مع الشركة اليابانية الدولية للتبغ ثلاث سنوات قادمة.
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