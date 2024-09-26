عمومية "الشرقية للدخان" تعتمد نتائج أعمال الشركة وتوزع 2.7 جنيه لكل سهم

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، نتائج أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، المنعقدة مساء اليوم الخميس، برئاسة المهندس تامر عبد العزيز جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، ولفيف من المساهمين وحملة الأسهم وأعضاء مجلس الإدارة.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتقرير الحوكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي الماضي، والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024.

كما اعتمدت الجمعية، حساب توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وفقًا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 43 من النظام الأساسي للشركة، وبلغ إجمالي قيمة التوزيعات 8.1 مليار جنيه، بمعدل 2.7 جنيه للسهم، توزع على قسطين الأول بقيمة 1.7 جنيه خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية، والثاني بقيمة جنيه واحد خلال شهر نوفمبر المقبل.

ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن أعمال الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2024، وتعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي الذي سينتهي في 30 يونيو لعام 2025 وتحديد الأتعاب، واعتماد التبرعات للعام المالي المنتهى في 30 يونيو عام 2024، والترخيص لمجلس الإدارة في التبرع عن الشركة خلال العام المالي الجديد، وكذلك الترخيص بإبرام عقود المعاوضة.

مواصلة تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية

وأشاد المساهمون بنجاح إدارة الشركة الشرقية- إيسترن كومباني، في مواصلة تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، إذ استطاعت تحقيق إجمالي مبيعات قبل احتساب الضريبة بلغت 64.8 مليار جنيه، ونمت إيرادات الشركة بنسبة 15% لتصل إلى 20.5 مليار جنيه، وزاد صافي الربح قبل الضرائب إلى 11.5 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، وارتفع صافي الربح إلى 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو 20%، وتحسن هامش صافي الربح إلى 45% خلال السنة المالية 2023/2024.

وتعليقًا على الجمعية العامة العادية، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن التحسن المستمر في النتائج المالية والتشغيلية للشركة خلال السنوات الماضية، رغم تحديات الاقتصاد العالمي والمحلي، جاء بفضل خطة الإدارة، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتنويع الموارد، وهو ما انعكس على تحقيق أعلى أرباح في تاريخ الشركة وزيادة هامش الربحية، وكذلك إقرار توزيعات للمساهمين للسنة 8.1 مليار جنيه، هذا بخلاف توزيع أسهم مجانية خلال شهر يونيو الماضي، مثمنًا دور الشركاء الجدد ودعمهم المستمر لترسيخ مكانة الشرقية إيسترن كومباني كأكبر منتج للتبغ في الشرق الأوسط.