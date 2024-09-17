الشرقية للدخان تتصدر، ننشر نتائج بطولة الجمهورية شركات في الرماية

شاركت 5 شركات في تصفيات بطولة الجمهورية للرماية وحقق الشرقية للدخان المركز الأول.

رئيس الاتحاد المصري والإفريقي

شهد مراسم بطولة الجمهورية في الرماية رئيس اتحاد المصري والإفريقي وعضو في الاتحاد الدولي اللواء حازم حسني العميد طارق صادق إداري المنتخب

الجهاز الفني للشرقية للدخان تمثل في

كابتن أحمد الفوال مدرب بندقية

كابتن محمد فارس مدرب بندقية

الكابتن محمد منصور مدير فني

كابتن ناصر كمال مدير الفني.

واشترك في البطولة خمس شركات وهم:

شركة الشرقية للدخان

شركة السكر والصناعات

شركة هيئة قناة السويس

شركة الأربطة والأنوار

شركه غزل المحلة

والمنافسة النهائية كانت بين الشرقية للدخان وهيئة قناه السويس والسكر والصناعات

نتائج التصفيات للشرقية للدخان

فازت شركة الشرقية للدخان في أول يوم بالمركز الأول 50 سنة مسدس

والمركز الثاني بندقية عمومي

والمركز الثاني 40 سنة مسدس

أما اليوم الثاني للشرقية للدخان

فاز بالمركز الثاني عمومي مسدس

فاز بالمركز الثاني بندقية 40 سنة

فاز بالمركز الأول 50 سنة بندقية

نتائج التصفيات لقناة السويس

أما هيئة قناة السويس اليوم الأول

فاز بالمركز الأول بندقية عمومي

فاز بالمركز الأول 40 سنة مسدس

وفي اليوم الثاني

فاز بمركز الأول مسدس عمومي

فاز بالمركز الاول 40 سنة

نتائج تصفيات السكر والصناعات

حصلت شركة السكر والصناعات اليوم الأول على المركز الثالث 40 سنة مسدس

والمركز ثاني 50 سنة مسدس

وفي اليوم الثاني

فاز بالمركز الثاني 50 سنة بندقية