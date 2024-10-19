محافظ القليوبية يتفقد مواقف سيارات الأجرة والتموين تتابع 140 محطة وقود

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة ميدانية لتفقد موقف سيارات الأجرة بمدينتي كفر شكر وطوخ، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمواقف، والالتزام بتعريف الأجرة، مع التوجيه لإدارة المواقف بمتابعة تركيب لافتات بالتعريفة الجديدة والمتابعة المستمرة، والاطمئنان على عدم وجود أية شكاوى أو تجاوزات، وتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة، والاطمئنان من الركاب والسائقين على الالتزام بتعريفة الأجرة الجديدة، والتي أعلنت عنها محافظة القليوبية صباح أمس، مؤكدا أنه تم مراعاة الصالح العام للسائقين والركاب.

متابعة المواقف بالقليوبية

وكلف المحافظ رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور بمتابعة انتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف، وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وشملت الجولة المرور على عدد من موقف السيارات بمدينتي كفر شكر وطوخ حيث التقى المحافظ بالسائقين واستمع إلى مشاكلهم ووعدهم بحلها مطالبا إياهم بالالتزام بالتعريفة الجديدة المحددة لكل خط من خطوط السرفيس حتى لا يقعوا تحت المسئولية وسحب التراخيص.

وأكد «عطية» انتظام حركة السير بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأن هناك متابعة مكثفة من قبل رؤساء المدن والأحياء وإدارات المرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتعريفة الجديدة التي تم الإعلان عنها موجها مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بانرات موضحة بها التعريفة الجديدة، مؤكدا وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقًا للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

ووجه محافظ القليوبية بالعمل علي سرعة التفاعل مع أي شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفوري معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور القليوبية للحد من أي تجاوزات لبعض السائقين، وخاصة على الخطوط التي وردت منها شكاوى عدد من الركاب.

في السياق نفسه، قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على 140 محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة.

وطالب محافظ القليوبية المواطنين برصد أي مخالفات وإرسالها على الخط الساخن 114، بجانب خطوط الواتس آب 01119992624، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين، وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

يذكر أن محافظ القليوبية أصدر القرار رقم (1086) لسنة 2024 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة.

وجاءت الجولة بحضور كل من محمد غنيم رئيس مدينة كفر شكر واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ ورضا عويس مدير مشروع المواقف.

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