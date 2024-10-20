الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

حبس 3 متهمين لقتلهم سائق بشبرا الخيمة

حبس سائق بالقليوبية،
حبس سائق بالقليوبية، فيتو

 أمرت نيابة القليوبية بحبس ثلاثة متهمين لقتلهم سائق بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

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مصرع سائق بالقليوبية 

 تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع سائق بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

 وتبين مصرع عبد الله السيد، 43 سنة، يعمل سائقا، بسبب فضه مشاجرة بين شخصين “شقيقين”، وعقب انتهاء المشاجرة، أقدم الشقيقان بمعاونة آخر على الاعتداء عليه بالضرب أثناء عودته من عمله بشومة، أودت بحياته.

 

التصريح بدفن جثة ساىق لقي مصرعه بشبرا الخيمة 

تم نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أقارب المتوفى.

وشيع أهالي منطقة بهتيم بـشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة وسط أحزان الجميع، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

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