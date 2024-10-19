الأحد 20 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مياه الفيوم تنظم ندوة توعية لسيدات قرية قوتة بأهمية ترشيد الاستهلاك

ندوة توعية بالفيوم،
ندوة توعية بالفيوم، فيتو

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوة توعية للسيدات بقرية قوته بمركز يوسف الصديق بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية،  تناولت الندوة مجهودات الدولة في انشاء البنية التحتية، وأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على كل قطرة مياه.

محتوى الندوة التوعوية للسيدات بقرية قوتة

كما تناولت الندوة خطة الدولة في إقامة محطات المياه ومد خطوط مياه الشرب من أجل توفير واستدامة خدمات مياه الشرب على مدار اليوم، بجانب دور شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى في أعمال التشغيل والصيانة والرقابة المستمرة على مراحل التنقية التي تتم داخل المحطات ومأخذها، حفاظًا علي الصحة العامة وتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطن.

توصيات الندوة التوعوية بقرية قوتة

وخلصت الندوة إلي  ضرورة الحفاظ علي كل نقطة مياه من الإهدار، والحفاظ أيضا علي مصادر المياه من التلوث،  والاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء القمامة أو المخلفات داخل غرف التفتيش ومطابق الصرف الصحي حفاظًا علي المحطات وخطوط وشبكات الصرف الصحي، واعتبار مرافق الخدمات ملكية عامة، يجب على الجميع التكاتف والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي علي البنية التحتية الخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

حملات رقابية على مواقف السرفيس ومحطات الغاز بمراكز الفيوم المختلفة

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 19-10-2024 في محافظة الفيوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم البنية التحتية الصرف الصحي المجتمع المحلي إنشاء البنية التحتية ترشيد الاستهلاك خدمات مياة الشرب خطوط مياه الشرب شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي لمياه الشرب والصرف الصحى محطات المياه

مواد متعلقة

حملات رقابية على مواقف السرفيس ومحطات الغاز بمراكز الفيوم المختلفة

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 19-10-2024 في محافظة الفيوم

قرارات نارية لمحافظ الفيوم ضد المخالفين لتعريفة المواصلات الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار

محافظ الفيوم يشكل لجانا لمتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 20 - 10 -2024، آخر تحديث بعد ارتفاع أمس

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري المحترفين

آخر فرصة، اليوم غلق باب التقديم لوظائف الضبعة النووية

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

ليفربول ضد تشيلسي، محمد صلاح على موعد مع كتابة التاريخ

النقل الذكي تدرس اليوم التسعيرة الجديدة في مصر، ومصدر: الزيادة هتكون كبيرة

منوعات

المزيد

مصرع 7 أشخاص وفقدان آخرين بانهيار رصيف قوارب في جورجيا الأمريكية

فيه سم قاتل، قرار عاجل من أمريكا بشأن منتجات "الوافل"

حريق هائل في برج فولكارت السكني الفاخر بإزمير التركية (فيديو)

نجاح عملية زرع وجه وعين بالولايات المتحدة

المزيد

خدمات

المزيد

لا تنخدعوا بالاستقرار الخريفي، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 19/10/2024

المزيد
ads

انفوجراف

استهدفت منزل نتنياهو.. معلومات عن مسيرة حزب الله صياد 107 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 20-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية