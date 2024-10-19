مياه الفيوم تنظم ندوة توعية لسيدات قرية قوتة بأهمية ترشيد الاستهلاك

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، ندوة توعية للسيدات بقرية قوته بمركز يوسف الصديق بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، تناولت الندوة مجهودات الدولة في انشاء البنية التحتية، وأهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على كل قطرة مياه.

محتوى الندوة التوعوية للسيدات بقرية قوتة

كما تناولت الندوة خطة الدولة في إقامة محطات المياه ومد خطوط مياه الشرب من أجل توفير واستدامة خدمات مياه الشرب على مدار اليوم، بجانب دور شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى في أعمال التشغيل والصيانة والرقابة المستمرة على مراحل التنقية التي تتم داخل المحطات ومأخذها، حفاظًا علي الصحة العامة وتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطن.

توصيات الندوة التوعوية بقرية قوتة

وخلصت الندوة إلي ضرورة الحفاظ علي كل نقطة مياه من الإهدار، والحفاظ أيضا علي مصادر المياه من التلوث، والاستخدام الأمن لشبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء القمامة أو المخلفات داخل غرف التفتيش ومطابق الصرف الصحي حفاظًا علي المحطات وخطوط وشبكات الصرف الصحي، واعتبار مرافق الخدمات ملكية عامة، يجب على الجميع التكاتف والتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي علي البنية التحتية الخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

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