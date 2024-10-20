هيدي كرم: صبا مبارك أصبحت صديقتي أثناء تصوير "وتر حساس"

أعربت الفنانة هيدي كرم عن سعادتها بالتعاون مع صبا مبارك خلال أحداث مسلسل وتر حساس، مشيرة إلى أن معرفتها بصبا مبارك كانت اسما فقط من قبل التعاون.

وقالت في تصريحات لـ فيتو:" أصبحت أنا وصبا مبارك أصدقاء خلال التعاون في مسلسل وتر حساس".

وأكدت الفنانة هيدي كرم أن شخصيتها في وتر حساس مختلفة تمامًا عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، ولهذا السبب وافقت على تقديمها.

وقالت في تصريحات لـ فيتو إنها تلعب شخصية صديقة صبا مبارك، وتعمل معها في مركز تجميل، ولكن مع مرور الأحداث تحدث بينهما مواقف كثيرة، تجعل الإثنين تدخلان في مشاكل، وتنقلب حياتهما.

وكشفت قناة ontv عن موعد انطلاق مسلسل وتر حساس للفنانة صبا مبارك، حيث من المقرر بدء عرض المسلسل يوم ٢٧ أكتوبر الجاري على شاشة القناة وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، كما يعرض حصريا وقبل الشاشة على منصة يانجو بلاي.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتتعاون صبا مبارك من جديد في مسلسل وتر حساس مع المخرج وائل فرج ومع الفنان محمد علاء وكلاهما شارك معها في مسلسل بين السطور.

وينتمي مسلسل وتر حساس إلى عالم المسلسلات الطويلة حيث أنه مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.