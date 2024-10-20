الأحد 20 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

جاك كوايد: أرغب في توقف المشاهد العارية بمسلسل The Boys

جاك كوايد، فيتو
جاك كوايد، فيتو

the boys، كشف الممثل "جاك كوايد" عن أمنيته للموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys.

ذكر جاك في تصريحات صحفية أنه يتمني أن يكون الموسم الأخير من The Boys، خاليا من المشاهد الإباحية، قائلا: "أريد أن تتوقف المشاهد الجريئة، والعري في الموسم الأخير للمسلسل.

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تفاصيل الموسم الخامس والأخير من مسلسل The Boys

 وأوضحت التقارير الصحفية أنه يجري حاليا كتابة الموسم الأخير من مسلسل The Boys،  الذي سيتكون من 8 حلقات، ومن المتوقع أن يشهد ظهور بعض شخصيات مسلسل "Gen V"، المستلهم من The Boys. 

وأشارت التقارير إلى أن البحث مازال جاريا، عن أفكار جديدة للممثلين الضيوف من الصف الأول، على أن يبدأ تصوير الجزء الأخير في شهر نوفمبر المقبل ليظهر على الشاشة خلال عام 2026.

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أنتوني ستار: إنهاء مسلسل "The Boys" بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب

وأوضح الممثل أنتوني ستار أن إنهاء مسلسل "The Boys"، بالموسم الخامس يعد الوقت المناسب. 

وقال ستار في تصريحات صحفية: "لا أريد أن نكون المسلسل، الذي جدد لموسم إضافي، أكثر من اللازم وينتهي بشكل مخيب للآمال، أعتقد أننا نستحق أن نخرج مرفوعي الرأس".

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