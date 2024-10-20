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ثقافة وفنون

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 21، زوزو حزينة بسبب تغير رشدي

أبطال تيتا زوزو،
أبطال تيتا زوزو، فيتو

 دارت أحداث مسلسل تيتا زوزو الحلقة 21 حول سيف الذي يحاول تحذير والدته من جديد من إسماعيل البحراوي ولكنها لا تستجيب، وتذهب هبة وأبنائها لمنزل والدتها بعد شجارها مع مصطفى وبالرغم من كل توسلاته واعتذاراته، وتستقبلها منى التي تكتشف شقيقتها للمرة الأولى.

وتشعر زوزو بالإهانة من حديث مصطفى عن ابنتها وعن عائلتها، وتخبر هبة أنها لن تسامحه وتوسط خالد أن يتحاور هو معه أولًا، بينما يقرر سيف السفر في رحلة مع زوجته وحدهما وتتغير معاملته كليًا معها، كما أنه يقرر دعوة زملائه المهندسين للمكان الذي يعمل به ابنه ويفخر به أمامهم.

وخلال الحلقة يستلم أحمد أرباح محصول الموز ولكنه لا يشعر بالرضا منه، بينما تأتي ريم لمنزل خالد وتحاول التحدث معه ولكنه لا يقبل وبينما كان يتواجد مع مصطفى في اليوم التالي يجدها تدخل إليه ومعها خطيبها الجديد وهو مدير الشركة التي تعمل بها.

وتشعر زوزو بالسعادة حينما يخبرها ياسين أن التطبيق عاد للعمل مرة أخرى ولكن سرعان ما تشعر بحزن بالغ بعدما وجدت أن رشدي اختلف تمامًا وكل ذاكرته قد محيت، وأرسل ياسين على لسانها عدة شكاوى للتطيبق ولكن هذا لم يفلح ولم يعد رشدي إلى حالته الأولى.

ويحاول إسماعيل البحراوي احتواء حفيدته وأقنعها أنه موافق على طلبها بألا تكمل شهادتها وأنه سيدعمها في قرارها نظير الابتعاد عن عمر، ولكنه لا يزال يكن الشر ودوافع الانتقام لزوزو وعائلتها.

مسلسل تيتا زوزو

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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