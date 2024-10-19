وكيل صحة الدقهلية: مناظرة 3 آلاف حالة من خلال التشخيص "عن بعد"

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم السبت، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد" قام بمناظرة 3323 حالات بـ 16 مستشفى تابعة خلال سبتمبر الماضى.

مناظرة 3 آلاف حالة من خلال التشخيص "عن بعد"

وأضاف مدكور أن مستشفى دكرنس احتل المركز الأول فيما يتعلق بعدد الحالات التى جرى مناظرتها بواقع 703 حالات ، تلاها تمى الأمديد بإجمالى حالات بلغ 485، فيما سجلت شربين 439 حالة، ورمد المنصورة أحدث المستشفيات المنضمة إلى الخدمة 346 حالة.

دخول مستشفى رمد المنصورة ضمن مقدمى الخدمة بالمبادرة

وكانت صحة الدقهلية قد أعلنت الشهر الماضى عن دخول مستشفى رمد المنصورة ضمن مقدمى الخدمة بالمبادرة الرئاسية للتشخيص الطبي عن بعد "تيليمدسن Telemedicine " وذلك فى تخصص طب وجراحة العيون لمستشفيات الدقهلية وجميع مستشفيات الجمهورية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى ان فريق المبادرة قام الشهر الماضى بمناظرة نحو 218 حالة بعناية القلب، 443 بتخصص الجلدية و137 عناية عامة ، فضلاٌ عن 246 أطفال ونحو 194 بالحضانات.

كما ثمن وكيل الوزارة جهود فريق عمل المبادرة الرئاسية، وفى مقدمتهم الدكتورة نهى عباس منسق المبادرة، مشددًا على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية.

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