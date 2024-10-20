جهاز السرفيس بالجيزة يشن حملة مكبرة على طريق مصر أسيوط لضبط المخالفات (صور)

نفذ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة حملة تفتيش مكبرة على طريق مصر أسيوط بمنطقة أبو النمرس.

جاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات اللواء حازم لاشين، الرئيس التنفيذي للجهاز، وبتنسيق مع شريف أبو هميلة، مساعد رئيس الجهاز للمنطقة الجنوبية.

وهدفت الحملة إلى التأكد من التزام سائقي سيارات الأجرة بخطوط السير المحددة وتطبيق التعريفة الرسمية للركوب، وذلك لمنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بالمواطنين.

وشملت الحملة تفتيش السيارات المتجهة إلى الحوامدية والبدرشين، حيث تم التأكد من حيازة السائقين للتراخيص اللازمة والتأكد من صلاحية مركباتهم. كما تم توجيه التحذيرات للسائقين المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

من جانبه، أكد اللواء حازم لاشين على استمرار الجهاز في تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري، وذلك لضمان تقديم خدمة نقل آمنة ومريحة للمواطنين، وحماية حقوقهم.

ودعا اللواء لاشين المواطنين إلى التعاون مع الجهاز والإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها.