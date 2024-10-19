السبت 19 أكتوبر 2024
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وكيل صحة الدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفى نبروة المركزي (صور)

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أجرى الدكتور تامر مدكور، اليوم السبت، زيارة تفقدية لمستشفى نبروة المركزى اطلع خلالها على سير العمل، وتفقد مبنى الاستقبال الجديد المجهز وفق أحدث المعايير الطبية.

استهل مدكور الزيارة يرافقه الدكتور محمد نبيه العربى مدير المستشفى والدكتور أحمد المصرى نائب المدير بتفقد المبنى الجديد المكون من دور أرضي وثلاث طوابق علوية، ويضم عيادات خارجية وأقسام داخلية، بالإضافة إلى قسم عمليات جراحية وحضانة وغسيل كلوى وغرف إقامة وصيدليات وخدمة معاونة.

تفقد الأقسام الطبية 

واستكمل مدكور الجولة بتفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، كالعناية المركزة والحضانات للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بها، مشددًا على الالتزام باتباع سياسات مكافحة العدوى وأعمال الجرد والتطهير.

توفير كافة الرعاية الصحية 

كما استمع وكيل الوزارة إلى المرضى وذويهم، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، ووجه مدير المستشفى بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم.

مناقشة السلبيات واحتياجات مستشفى نبروه

وعلى هامش الزيارة عقد وكيل وزارة الصحة اجتماعا مع مدير المستشفى ورؤساء الأقسام بها لمناقشة السلبيات واحتياجات المستشفى ووضع خطة تصحيحية لها خلال مدة زمنية محددة.

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