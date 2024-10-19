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رياضة

بسبب عقدة الزمالك، سيد عبد الحفيظ يتخوف من أداء كولر مع الأهلي بالسوبر المصري

سيد عبد الحفيظ وكولر،
سيد عبد الحفيظ وكولر، فيتو

تحدث سيد عبد الحفيظ، نجم النادي الأهلي السابق، عن مشاركة القلعة الحمراء في بطولة كأس السوبر المصري المقبلة بالإمارات مطالبًا الأهلي بالحذر في مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويستعد الأهلي، لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري غدًا الأحد في ما يلتقي الزمالك مع فريق بيراميدز، في نصف النهائي الآخر بذات اليوم.
 

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية: “أخشى إجراء كولر تعديلات في التشكيل بعد الهزيمة أمام الزمالك في السوبر الإفريقي، وهل ده هيكون قرار مناسب”.

وشدد: "كولر ليس معتاد على الهزائم كتير، ولا نعلم رد فعله، هل سيعتبر الخسارة في السوبر الإفريقي مباراة ومرت أو هو من نوعية المدربين بعد الهزيمة يغيروا في التشكيل".


واستطرد: " إدارة بيراميدز تتعرض لهجوم من البعض بسبب عدم بيع إبراهيم عادل، لكن الإدارة تبحث عن مصلحتها، من الممكن أن يكونوا في انتظار هل البديل سيكون مناسب لبيع إبراهم أم لا وبيراميدز نجح في التتويج بالبطولات ويمكن تصنيفه حاليًا بأنه مرشح لكأس السوبر المصري".

 

الأهلي يحتاج لبطولة السوبر 

وواصل: "الأهلي يحتاج إلى الأداء والبطولة، والجمهور متعطش لتلك البطولة لأنها بعد إخفاق، وأن الفكرة الإنتقامية لم تعد موجودة في الأهلي في الأيام الأخيرة لأنك لابد أن ترتضي بالواقع، لأنك عبر التاريخ بالأرقام متفوق، لكنها كرة القدم ومعرض للإخفاق في أي وقت".

 

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