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رياضة

25 صورة ترصد مران الأهلي الختامي استعدادا لمواجهة سيراميكا بالسوبر المحلي

مران الأهلي،فيتو
مران الأهلي،فيتو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر مرانه الجماعي والذي أُقيم علي ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الأحد، في نصف نهائي كأس السوبر المصري. 

وشهد مران الأهلي الختامي خوض لاعبي الأحمر فقرات بدنية، بجانب بعض التدريبات الخططية استعدادا لتنفيذها في لقاء الغد.

وحرص عدد من جماهير النادي الأهلي علي انتظار بعثة الفريق عقب نهاية المران لتقديم الدعم لكافة اللاعبين بجانب التقاط بعض الصور التذكارية برفقتهم. 

كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخالد مرتجي أمين الصندوق ومحمد شوقي وطارق قنديل، عضوا مجلس الإدارة على حضور المران لدعم الفريق.  

ويشارك الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري بصفته حامل لقب الدوري المصري، بينما يتواجد سيراميكا بصفته الفريق الفائز بكأس رابطة الأندية. 

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا 

ويلتقي الأهلي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة غدا الأحد في الثامنة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا بالسوبر المصري

ومن المنتظر أن يتم نقل بطولة السوبر المصري على قنوات (أبوظبي الرياضية، وأون تايم سبورت، وإم بي سي مصر 2) بشكل حصري.

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الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا في السوبر المحلي (فيديو)

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