الثالث خلال أكتوبر، انفجار جديد قرب السفارة الإسرائيلية في الدنمارك

أعلنت الشرطة الدنماركية عن سماع دوي انفجار على مسافة 500 متر من السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن، بعد خمسة أيام من هجوم مماثل وقع بجوار هذه البعثة الدبلوماسية.

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن

وقالت ترين مولر، المفتشة في شرطة كوبنهاجن، أمام الصحفيين وفقا لـ"فرانس برس": "نحاول بالطبع تحديد ما إذا كانت هناك صلة بالحادث الذي تعرضت له السفارة الإسرائيلية" الأسبوع الماضي.

وأضافت: “لا شيء يشير إلى ذلك، والانفجار ناجم بلا شك عن إطلاق نار”.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية، آثار الانفجار أمام مبنى سكني يبعد حوالى 500 متر عن السفارة.

انفجاران سابقة في جوار هذه السفارة

مطلع الشهر الجاري وقع انفجاران بجوار هذه السفارة، ورجحت الشرطة أنهما نجما عن قنبلتين يدويتين، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

ويُشتبه في قيام شابين سويديين يبلغان 16 و19 عاما، بنقل خمس قنابل يدوية وإلقاء اثنتين منها سقطتا على شرفة تبعد نحو مئة متر من المبنى الدبلوماسي، بحسب الادعاء.

وأمر القاضي، الخميس، باحتجازهما لمدة 27 يوما.

وبعد يومين، أعلنت الشرطة أن التهم الموجهة إليهما امتدت لتشمل جرائم بموجب قانون الإرهاب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وفي السويد، تعرضت السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم الثلاثاء لإطلاق نار، دون تسجيل إصابات.

وألمحت وكالة الاستخبارات السويدية (سابو) إلى تورط إيران في هاتين الحادثتين.