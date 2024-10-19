بعد استهدافها منزل نتنياهو، معلومات عن مسيرة حزب الله صياد 107

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، عن استهداف طائرة مسيرة أطلقت من لبنان لمنزل نتنياهو في قيساريا.

استهداف منزل نتنياهو في إسرائيل

وبحسب القناة 12 نقلا عن مصدر في مكتب نتنياهو، فإن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات التابعة لجيش الاحتلال

وأفاد موقع واللا العبري، اليوم السبت، بأن هناك حالة استنفار كبيرة للطائرات الحربية والمروحيات التابعة لـ جيش الاحتلال في سماء مدينة قيساريا شمال تل أبيب.

وكشفت تقارير إعلامية أن حزب الله استخدم الطائرة المسيرة من طراز صياد 107 في استهداف منزل نتنياهو،ـ وذلك بعدما اخترقت الدفاعات الإسرائيلية أكثر من مرة.

والطائرة صياد 107 هي واحدة من أحدث الطائرات المسيّرة الإيرانية، كانت تقارير بريطانية أشارت إلى أن إيران طورتها خصيصًا لدعم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

مميزات الطائرة صياد 107

وهذه الطائرة متفجرة واستطلاعية، وهي مزودة بتكنولوجيا للبحث عن أهداف ذات قيمة عالية في المعركة، في إشارة إلى أنظمة الصواريخ وغيرها من الأهداف العالية.

إيران تزود روسيا بمسيرات من طراز صياد 107

وذكرت تقارير إعلامية أن إيران ربما زودت روسيا بأعداد قليلة من هذا الطراز من الطائرات المسيرة"، في الوقت الذي تلاحق إيران اتهامات بتزويد روسيا بنماذج مختلفة من طائرات "شاهد"، التي تستخدمها موسكو في الهجمات على أوكرانيا.

وطائرة صياد 107 مزودة بجهاز إرسال ينقل الصورة مباشرة للمسؤولين والقادة، لافتًا إلى أن القوات الإيرانية أجرت تجربة مع الروس في قاعدة جوية وسط إيران على استخدام هذه الطائرات.

وطائرة "صياد 107" يبلغ طولها 2.5 متر، ويصل طول جناحيها إلى 3 أمتار، ويمكن أن يصل مداها لمسافات طويلة تزيد على 1000كيلومتر، هي من عائلة طائرات "شاهد 101" ذات المحرك الكهربائي.

وتتميز هذه الطائرات بأنها صامتة، ولا يمكن سماع صوت لها من الأرض، إضافة إلى قدرتها على حمل ذخائر متفجرة تزن 10 كيلوجرامات، ويشتبه في أن جماعة حزب الله استخدمتها في هجوم على كيبوتس "كابري" في يوليو الماضي.

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