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مياه الفيوم تطلق حملة لحث طلاب المدارس على غسيل الأسنان

مياه الفيوم تطلق
مياه الفيوم تطلق حملة لغسيل أسنان تلاميذ المدارس، فيتو

 أطلقت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، حملة غسيل الأسنان داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية المستهدفة من مشروع صحتهم مستقبلهم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، ويدعم المشروع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لتنمية وبناء الإنسان المصري، وتستهدف الحملة 250 وألف تلميذ بالمرحلة الابتدائية.

مدة تنفيذ الحملة

وتستمر حملة غسيل الأسنان لمدة 21 يومًا متصلة، يتم خلالها تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية داخل المدارس، وتفعيل دور الإذاعة المدرسية بطابور الصباح وتشجيع الأعمال الفنية، والإبداعية لدى التلاميذ.

 

المستهدفون والأنشطة المقدمة لهم خلال الحملة

وتستهدف أكثر من 250 ألف تلميذ داخل 250 مدرسة ابتدائية موزعة على جميع الإدارات التعليمية من أجل حث التلاميذ على المواظبة علي غسيل الأسنان، والاعتناء بها نهارًا وليلًا، علاوة على النظافة الشخصية والنظافة العامة، وطرق ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي تتعلق بالحملة منذ إطلاقها حتى الانتهاء منها.

  وتستمر على ثلاثة أسابيع متتالية حيث تم توزيع أكثر من 250 ألف علبة معجون و250 ألف فرشاة و250 ألف بوستر علي جميع التلاميذ لضمان تنفيذ الحملة وتحقيق أهدافها.

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