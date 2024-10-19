حملات رقابية على مواقف السرفيس ومحطات الغاز بمراكز الفيوم المختلفة

شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز الفيوم، حملة على سيارات الأجرة والسيرفيس والتاكسي، بالتعاون مع وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والإدارة العامة للمواقف والنقل الجماعي، للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير والتاريفة الجديدة للمواصلات، وعدم استغلال المواطنين في ساعات الذروة.

حملات السكرتير العام المساعد

ففي مدينة الفيوم تفقدت حملة برئاسة السكرتير العام المساعد، مجمع مواقف الفيوم/ القاهرة، ومحطة الوقود المجاورة للموقف، ومجمع مواقف دمو، ومجمع مواقف الحواتم، ومواقف طامية وسنورس وسيلا، وتم التأكيد على السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، كما تم التأكيد على الركاب بعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن الأجرة المقررة.

حملات رؤساء المدن والمراكز

وفي المدن والمراكز قاد رؤساء المدن حملات على مواقف سيارات الأجرة، ومحطات الوقود، للتأكد من وضع الملصقات "الاستيكرات" بالأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات على سيارات الأجرة، والتعامل مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات وحدة المتابعة الميدانية

كما شنت وحدة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، عدة حملات على مواقف سيارات الأجرة، والطرق السريعة، ومنها موقف سيارات اطسا، وموقف أبشواي، وموقف سيارات بني سويف بمنطقة الحواتم، ومجمع مواقف سنهور، وموقف أبشواي قارون السياحي، ومحطة الوقود بشارع مصطفى كامل باشا، لمتابعة مدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات الجديدة، ومراجعة تعريفة أجرة التاكسي والسرفيس داخل مدينة الفيوم، وتم التنبيه على سائقي سيارات الأجرة، بالالتزام بخطوط السير المحددة، وعدم تقسيم الخطوط.

خطوط الاتصال بغرفة العمليات والشكاوي

وأكد محافظ الفيوم، على كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، باستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود، للتأكد من انتظام العمل، ومدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالبًا المواطنين بعدم الرضوخ لأي محاولة استغلال، وعدم دفع أي مبالغ مالية تزيد عن تعريفة الركوب المقررة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168042، والخط الساخن 114.

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