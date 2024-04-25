الخميس 25 أبريل 2024
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صحة ومرأة

تعرفي على أهم أعراض تكيس المبايض وطرق العلاج

تكيس المبايض، فيتو
تكيس المبايض، فيتو

أعراض تكيس المبايض، تكيس المبايض هي حالة شائعة تصيب النساء في سن الإنجاب، وتحدث عندما تنمو أكياس صغيرة على المبايض، ويمكن أن تسبب تكيس المبايض مشاكل في الخصوبة ومضاعفات صحية أخرى.


اعراض تكيس المبايض
 

أكدت الدكتورة شيرين مدين استشاري امراض النساء والتوليد، أن أعراض تكيس المبايض، عديدة، ومنها ما هو شائع، ومنها ما هو غير معروف، وهو ما تستعرضه فيما يلي:

اضطرابات الدورة الشهرية: قد تكون الدورة الشهرية غير منتظمة أو خفيفة أو غزيرة، أو قد تعاني من فترات انقطاع طويلة عن الدورة الشهرية (أكثر من 35 يومًا).

عدم التبويض: قد تواجه صعوبة في الحمل.

زيادة الوزن أو السمنة:  قد تزيد من وزنك بسهولة.

حب الشباب: قد تظهر لديكِ بثور على وجهكِ وجسمكِ.

زيادة نمو الشعر: قد ينمو شعر الوجه أو الذقن أو الصدر أو الظهر بشكل مفرط.

تساقط الشعر: قد ترقّ فروة رأسكِ أو يتساقط شعركِ.

ألم في الحوض: قد تعاني من ألم حاد أو خفيف في منطقة الحوض، خاصة أثناء التبويض أو قبل الدورة الشهرية.

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أعراض تكيس المبايض التي قد لا يلتفت لها البعض

بقع داكنة على الجلد: قد تظهر بقع داكنة على الرقبة أو تحت الإبطين أو الفخذين.

التعب: قد تشعرين بالتعب والإرهاق بشكل دائم.

تقلبات المزاج: قد تعانين من تقلبات المزاج أو القلق أو الاكتئاب.

صعوبة في النوم:  قد تواجهين صعوبة في النوم.

تكيس المبيض

علاج تكيس المبايض
 

أوضحت الدكتورة شيرين، أنه لا يوجد علاج لمتلازمة تكيس المبايض، ولكن يمكن علاج الأعراض والتحكم فيها، فيعتمد علاج تكيس المبايض على الأعراض والأهداف الفردية للمرأة. إليك بعض الخيارات المتاحة:

تغييرات نمط الحياة:

فقدان الوزن: قد يساعد فقدان 5-10٪ من وزن الجسم في تحسين الأعراض  الدورة الشهرية وزيادة فرص الحمل.

النظام الغذائي: اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف ومنخفض السعرات الحرارية ومضادات الأكسدة قد يساعد في تنظيم مستويات الهرمونات وتحسين مقاومة الأنسولين.

التمارين الرياضية: ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع تساعد في تحسين مقاومة الأنسولين وفقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

الأدوية:

موانع الحمل الفموية: تساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتقليل مستويات هرمونات الذكورة.
الميتفورمين: دواء لمرض السكري من النوع 2، قد يساعد في تحسين مقاومة الأنسولين وتنظيم مستويات الهرمونات وفقدان الوزن.

سبيرونولاكتون: دواء يعمل على خفض مستويات هرمونات الذكورة وتحسين حب الشباب ونمو الشعر الزائد.

كلوميفين سيترات: دواء منبه للتبويض يساعد على تحفيز إطلاق البويضات، ويستخدم لعلاج العقم.

ليتروزول: دواء آخر منبه للتبويض، قد يكون أكثر فعالية من الكلوميفين سيترات في بعض الحالات.

العلاجات الجراحية:
هناك حالات قد تستدعي التدخل الجراحي، كالتالي:
استئصال الكيس: قد يتم اللجوء إلى استئصال الكيس جراحيًا في حال كان كبيرًا أو يسبب ألمًا شديدًا.
الحرق بالتردد الحراري: يتم استخدام موجات الراديو لتدمير نسيج المبيض دون إزالته.
الثقب الجراحي: يتم عمل ثقب صغير في المهبل لإزالة السائل من الكيس.

العلاجات البديلة:

العلاج بالأعشاب: بعض الأعشاب مثل عشبة المريمية والنعناع البري قد تساعد في تحسين الأعراض.
الوخز بالإبر: قد يساعد الوخز بالإبر في تخفيف الألم وتحسين تدفق الدم.

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