تصيب 26 % من السيدات في سن الإنجاب، أعراض وأسباب تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هي حالة تؤثر على مستويات الهرمونات لدى المرأة.

وتنتج النساء المصابات بـ متلازمة تكيس المبايض كميات أعلى من الطبيعي من الهرمونات الذكورية، ويتسبب هذا الخلل الهرموني في تخطي أجسامهن للدورة الشهرية، ويجعل من الصعب عليهن الحمل.

تسبب متلازمة تكيس المبايض أيضًا نمو الشعر على الوجه والجسم والصلع، ويمكن أن تساهم في مشاكل صحية طويلة الأمد مثل مرض السكري وأمراض القلب.

ويمكن أن تساعد حبوب منع الحمل وأدوية السكري (التي تقاوم مقاومة الأنسولين، أحد أعراض متلازمة تكيس المبايض) في إصلاح خلل الهرمونات وتحسين الأعراض، فقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ما هي متلازمة تكيس المبايض؟

متلازمة تكيس المبايض هي مشكلة هرمونية تؤثر على النساء خلال سنوات الإنجاب (من سن 15 إلى 44 عامًا)، بين 2.2 و26.7 في المائة من النساء في هذه الفئة العمرية مصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

تعاني العديد من النساء من متلازمة تكيس المبايض ولكن لا يعرفن ذلك، وفي إحدى الدراسات، لم يتم تشخيص ما يصل إلى 70 في المائة من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

تؤثر متلازمة تكيس المبايض على مبايض المرأة، الأعضاء التناسلية التي تنتج هرمون الاستروجين والبروجسترون - الهرمونات التي تنظم الدورة الشهرية، وتنتج المبايض أيضًا كمية صغيرة من الهرمونات الذكرية تسمى الأندروجينات.

أسباب الإصابة متلازمة تكيس المبايض

لا يعرف الأطباء على وجه التحديد ما الذي يسبب متلازمة تكيس المبايض، ويعتقدون أن المستويات العالية من الهرمونات الذكورية تمنع المبايض من إنتاج الهرمونات وتكوين البويضات بشكل طبيعي.

تم ربط الجينات ومقاومة الأنسولين والالتهابات بالإفراط في إنتاج الأندروجين.

الجينات

تظهر الدراسات أن متلازمة تكيس المبايض تنتقل في العائلات، فمن المحتمل أن العديد من الجينات - وليس جينًا واحدًا - تساهم في هذه الحالة.

مقاومة الأنسولين

تعاني ما يصل إلى 70 في المائة من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من مقاومة الأنسولين، مما يعني أن خلاياهن لا تستطيع استخدام الأنسولين بشكل صحيح.

الأنسولين هو هرمون ينتجه البنكرياس لمساعدة الجسم على استخدام السكر من الأطعمة للحصول على الطاقة.

عندما لا تستطيع الخلايا استخدام الأنسولين بشكل صحيح، يزداد طلب الجسم على الأنسولين، وينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين للتعويض، ويؤدي الأنسولين الزائد إلى تحفيز المبايض لإنتاج المزيد من الهرمونات الذكورية.

السمنة هي السبب الرئيسي لمقاومة الأنسولين، ويمكن أن تزيد كل من السمنة ومقاومة الأنسولين من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

الالتهاب

غالبًا ما تعاني النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من مستويات متزايدة من الالتهاب في أجسامهن، ويمكن أن تساهم زيادة الوزن أيضًا في الالتهاب، وربطت الدراسات الالتهاب الزائد بمستويات الأندروجين الأعلى

الأعراض الشائعة لمتلازمة تكيس المبايض

تبدأ بعض النساء في رؤية الأعراض في وقت الدورة الشهرية الأولى، ولا تكتشف أخريات أنهن مصابات بمتلازمة تكيس المبايض إلا بعد اكتساب الكثير من الوزن أو مواجهة صعوبة في الحمل.

الأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة تكيس المبايض هي:

عدم انتظام الدورة الشهرية، ويمنع نقص التبويض بطانة الرحم من التساقط كل شهر، وتحصل بعض النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض على أقل من ثماني دورات شهرية أو لا تحصل على أي دورات على الإطلاق.

نزيف حاد، وتتراكم بطانة الرحم لفترة أطول من الوقت، لذلك يمكن أن تكون الدورات الشهرية التي تحصل عليها أثقل من المعتاد.

نمو الشعر، وينمو الشعر على الوجه والجسم لدى أكثر من 70% من النساء المصابات بهذه الحالة، بما في ذلك الظهر والبطن والصدر، ويسمى نمو الشعر الزائد بالشعرانية.

حب الشباب، يمكن للهرمونات الذكورية أن تجعل البشرة أكثر دهنية من المعتاد وتسبب ظهور البثور في مناطق مثل الوجه والصدر وأعلى الظهر.

زيادة الوزن، ما يصل إلى 80% من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يعانين من زيادة الوزن أو السمنة.

الصلع الوراثي عند الذكور، ويصبح الشعر على فروة الرأس أرق وقد يتساقط.

اسوداد الجلد، يمكن أن تتكون بقع داكنة من الجلد في طيات الجسم مثل تلك الموجودة على الرقبة وفي الفخذ وتحت الثديين.

الصداع، يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية إلى حدوث صداع لدى بعض النساء.

كيف تؤثر متلازمة تكيس المبايض على الجسم؟

يمكن أن يؤثر ارتفاع مستويات الأندروجين عن المعدل الطبيعي على الخصوبة وجوانب أخرى من الصحة.

العقم، متلازمة تكيس المبايض هي أحد الأسباب الرئيسية للعقم عند النساء.

متلازمة التمثيل الغذائي، ما يصل إلى 80 في المائة من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، وتزيد كل من السمنة ومتلازمة تكيس المبايض من خطر الإصابة بـ:

ارتفاع نسبة السكر في الدم

ارتفاع ضغط الدم

انخفاض مستوى الكوليسترول الجيد HDL

ارتفاع مستوى الكوليسترول السيئ LDL

تسمى هذه العوامل مجتمعة متلازمة التمثيل الغذائي، وهي تزيد من خطر الإصابة بـ:

أمراض القلب

مرض السكري

السكتة الدماغية

انقطاع النفس أثناء النوم

تسبب هذه الحالة انقطاعات متكررة في التنفس أثناء الليل، مما يقطع النوم، انقطاع النفس أثناء النوم أكثر شيوعًا عند النساء اللاتي يعانين من زيادة الوزن - وخاصة إذا كن مصابات بمتلازمة تكيس المبايض أيضًا، ويزيد خطر انقطاع النفس أثناء النوم من 5 إلى 10 مرات عند النساء المصابات بالسمنة ومتلازمة تكيس المبايض مقارنة بالنساء غير المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

سرطان بطانة الرحم، أثناء التبويض، تتساقط بطانة الرحم، وإذا لم يحدث التبويض كل شهر، يمكن أن تتراكم البطانة، وتزيد بطانة الرحم السميكة من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

الاكتئاب، يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية والأعراض مثل نمو الشعر غير المرغوب فيه سلبًا على عواطف السيدة، تعاني العديد من المصابات بمتلازمة تكيس المبايض في النهاية من الاكتئاب والقلق.