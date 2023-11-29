متى تصاب النساء بمتلازمة تكيس المبايض، وما أعراضها؟

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) هي حالة شائعة تؤثر في الهرمونات، تتسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية ونمو الشعر الزائد وحب الشباب والعقم، ويعتمد علاج متلازمة تكيس المبايض على ما إذا كانت المريضة ترغب في الحمل، وقد يكون الأشخاص المصابة بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة للإصابة ببعض الحالات الصحية، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

تكيس المبايض، فيتو

في أي عمر تبدأ متلازمة تكيس المبايض؟

يمكن للنساء الحصول على متلازمة تكيس المبايض في أي وقت بعد البلوغ، ويتم تشخيص معظم الأشخاص في العشرينات أو الثلاثينيات من عمرهم عندما يحاولون الحمل وقد وتكون الفرصة أكبر للإصابة بمتلازمة تكيس المبايض إذا كانت السيدة تعاني من السمنة أو إذا كان هناك أشخاص آخرون في عائلتها مصابون بمتلازمة تكيس المبايض.

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علامات متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة تكيس المبايض ما يلي:

فترات غير منتظمة من الدورة الشهرية: الحيض غير الطبيعي يتضمن غياب الدورة الشهرية أو عدم وجود دورة شهرية على الإطلاق وقد ينطوي أيضًا على نزيف حاد أثناء الدورة الشهرية.

نمو غير طبيعي للشعر: قد ينمو الشعر زائد في الوجه أو تعاني المريضة من نمو كثيف للشعر على الذراعين والصدر والبطن، ويؤثر هذا على ما يصل إلى 70٪ من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض، حيب موقع "Cleveland clinic" الطبي.

حب الشباب: يمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض ظهور حب الشباب، خاصة على الظهر والصدر والوجه، وقد يستمر حب الشباب هذا بعد سنوات المراهقة وقد يكون من الصعب علاجه.

السمنة: يعاني ما بين 40% و80% من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض من السمنة ويواجهون صعوبة في الحفاظ على وزن صحي لهم.

اسمرار الجلد: قد تظهر لديك بقع من الجلد الداكن، خاصة في ثنايا الرقبة والإبطين والفخذ (بين الساقين) وتحت ثدييك.

الأكياس: يعاني العديد من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض من ظهور مبيضين أكبر أو يحتويان على العديد من الجريبات (كيسات كيس البيض) على الموجات فوق الصوتية.

الزوائد الجلدية: الزوائد الجلدية هي عبارة عن صفائح صغيرة من الجلد الزائد، غالبًا ما توجد في الإبطين أو على الرقبة.

تساقط الشعر: قد يفقد الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض بقعًا من الشعر على رؤوسهم أو يبدأون في الإصابة بالصلع.

العقم: متلازمة تكيس المبايض هي السبب الأكثر شيوعًا للعقم، ويمكن أن يؤدي عدم الإباضة بشكل منتظم أو متكرر إلى عدم القدرة على الحمل.

أسباب متلازمة تكيس المبايض

السبب الدقيق لمتلازمة تكيس المبايض غير معروف، وتوجد أدلة على أن علم الوراثة يلعب دورا بالإضافة لعدة عوامل أخرى، وأهمها السمنة وتلعب أيضًا دورًا في التسبب في متلازمة تكيس المبايض:

تكيس المبايض، فيتو

مستويات أعلى من الهرمونات الذكرية ( الأندروجينات ): تمنع مستويات الأندروجين المرتفعة المبيضين من إطلاق البويضات، مما يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، ويمكن أن تؤدي الإباضة غير المنتظمة أيضًا إلى ظهور أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل على المبيضين ويؤدي ارتفاع الأندروجين أيضًا إلى ظهور حب الشباب ونمو الشعر الزائد لدى النساء.

مقاومة الأنسولين: تؤدي الزيادة في مستويات الأنسولين إلى قيام المبيضين بإنتاج وإطلاق الهرمونات الذكرية (الأندروجينات)، وزيادة الهرمونات الذكرية إلى قمع الإباضة وتساهم في ظهور أعراض أخرى لمتلازمة تكيس المبايض.

ويساعد الأنسولين الجسم على معالجة الجلوكوز (السكر) واستخدامه للحصول على الطاقة، وتعني مقاومة الأنسولين أن الجسم لا يعالج الأنسولين بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم.

التهاب منخفض الدرجة: يميل الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض إلى الإصابة بالتهاب مزمن منخفض الدرجة، ويمكن لمقدم الرعاية الصحية إجراء اختبارات الدم التي تقيس مستويات بروتين سي التفاعلي (CRP) وخلايا الدم البيضاء، والتي يمكن أن تشير إلى مستوى الالتهاب في للجسم.