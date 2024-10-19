الأحد 20 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

أستاذ علوم سياسية: هناك مخطط إسرائيلي متواصل لضمان احتلال الأراضي العربية

نتنياهو ووزير الدفاع
نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي جالانت، فيتو

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن استمرار العدوان الإسرائيلي سواء على قطاع غزة أو جنوب لبنان، تصل تداعياته إلى كل دول الجوار وليس على الأطراف المباشرة.

نزوح الفلسطينيين واللبنانيين

وأشار إلى أن هناك تأثيرات سلبية فيما يتعلق بمسارات التنمية للدول المجاورة، وهناك احتمالية نزوح لبعض المواطنين في فلسطين ولبنان لبعض الدول المجاورة.

المخطط الإسرائيلي في المنطقة

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن التأثيرات متصاعدة مع استمرار العدوان، فنحن وصلنا إلى أكثر من عام كامل من العدوان على قطاع غزة، وهذا يعكس أن هناك مخططا لإسرائيل متواصلا لضمان فكرة الاستيطان الإسرائيلي واحتلال الأراضي العربية، مشيرًا إلى أن اتساع رقعة الصراع يؤدي إلى أن فكرة الحل السياسي تظل بعيدة عن التحقيق.

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هدف نتنياهو تجاه حماس وحزب الله 

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «فكرة الحل السياسي غير مطروحة على طاولة رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو،  وهو مستمر في الحرب حتى يحقق ما يدعي أنها أهداف الحرب، وهي القضاء على قدرات حماس وحزب الله العسكرية بالكامل».

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