حماس: لم تدخل مساعدات إلى محافظات شمال غزة منذ أكثر من أسبوعين
أعلنت حركة حــماس، اليوم السبت، أنها لم تدخل مساعدات إلى محافظات شمال غزة منذ أكثر من أسبوعين.
جيش الاحتلال يستهدف كل من يخرج من قطاع غزة
وقالت حركة حماس:" إن جيش الاحتلال يستهدف بالإعدام والاعتقال كل من يخرج من محافظات شمال قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لإنقاذ المنظومة الطبية في شمال القطاع".
وأضافت حماس:" نحمل الولايات المتحدة وحلفاءها مسئولية ما يحدث بسبب تزويدها الاحــتلال بالأسلحة، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفاعل والجاد لفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ".
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