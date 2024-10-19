خبير عسكري يحدد أهداف حزب الله الاستراتيجية تجاه العدو الإسرائيلي

قال عادل المشموشي، الخبير العسكري والاستراتيجي: إن حزب الله بعد العملية التي طالت مدينة نتانيا تحولت استهدافاته إلى أهداف استراتيجية، مما يدل على تطور حزب الله في عملياته، ورده على العدو الإسرائيلي.

عجز قدرات الاحتلال الإسرائيلي أمام قوة حزب الله

وأضاف «المشموشي»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العدو الإسرائيلي تبين خلال الأيام الماضية أنه أصبح غير قادر على الرد على هجمات حزب الله، على الرغم من كل ما زود به من قبة حديدية وصواريخ مضادة للأهداف الجوية، سواء كانت صناعة إسرائيلية أو مشتركة ما بين العدو والولايات المتحدة الأمريكية أو دفاعات أمريكية.

أهداف استراتيجية لحزب الله داخل العمق الإسرائيلي

وأوضح، أن كل هذا يشكل تحديات على كل المستويات، مما يزيد من الانكشاف الإسرائيلي، ويزيد من قدرات الحزب على أن تطال أهدافه الاستراتيجية داخل العمق الإسرائيلي.

ولفت، إلى أن كل طرف يسعى إلى استغلال مواطن الضعف لدى الأخر، مستعينا بما لديه من عناصر قوة وأسلحة جديدة، التي منها المسيرات التي ليس من السهل على أجهزة الدفاع الجوي الإسرائيلي اكتشافها.