محافظ الإسماعيلية يعلن تدشين مبادرة جديدة للتدريب من أجل التشغيل (صور)

أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية عن إطلاق مبادرة “أهل الإسماعيلية التدريب من أجل التشغيل”، وذلك للاهتمام بطلبة التعليم الفني والخريجين وذوي الهمم والمرأة المعيلة للتدريب على المهن الحرفية المختلفة، والتي يحتاجها سوق العمل من أجل فتح فرص عمل خاصة بهم ودفع عجلة الإنتاج.



انطلاق مبادرة جسور

وأكد محافظ الإسماعيلية سعادته بأن تكون بداية تطبيق مبادرة "جسور" من محافظة الإسماعيلية، مما يعود بالنفع على المحافظة من خلال إعداد فني متعلم بشكل جيد ومتدرب، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، لسد احتياج سوق العمل بالمحافظة.

جانب من المؤتمر،فيتو

جانب من المؤتمر،فيتو

جانب من المؤتمر،فيتو

مبادرة جسور تدعو للتطوير الصناعي

وأضاف، أن هذه المبادرة والتي تتبنى هذا النمط من التعليم ستساعد محافظة الإسماعيلية على التطور الصناعي خلال السنوات القليلة القادمة، من خلال إعداد العمالة المصرية الماهرة، لسد احتياجات سوق العمل سواء بالمناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة بجانب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، علاوة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب، بالإضافة إلى إمكانية استثمار الطاقات البشرية والإنتاجية المعطلة لتصبح عمالة مهنية متدربة ومرخصة يسهل عملها داخل القطر وخارجه.

توجه عالمي للتطوير التكنولوجي

وأكد أن الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي أصبح توجُّه عالمي، لذا قامت الحكومة المصرية بتبني هذا النموذج من التعليم لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم.

جانب من المؤتمر،فيتو

جانب من المؤتمر،فيتو

جانب من المؤتمر،فيتو

إشادة بدور الوزارات

وأشاد بدور وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والعمل والتربية والتعليم وجامعة قناة السويس ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ مبادرات هادفة تمس أهم المشكلات التي تقابلنا وهي البطالة وتعمل سويًّا على تنفيذ أهداف وخطط رؤية مصر ٢٠٣٠.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، يرافقه محمد جبران وزير العمل والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، اليوم السبت، قد شهدوا مؤتمر الإعلان عن انطلاق مبادرة جسور لدعم التعليم الفني مبادرة "جسور" بمحافظة الإسماعيلية، بمسرح المدرسة الفنية التجريبية المتقدمة العسكرية لتكنولوجيا المعلومات.



جانب من المؤتمر،فيتو

جانب من المؤتمر،فيتو

جانب من المؤتمر،فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمود حمزة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم أولًا والمنسق العام لمبادرة جسور، ميريل نسيم عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، الفنان طارق الدسوقي المستشار الثقافي للمبادرة، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، حسن الرداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، مها حفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، دكتور سامي فضل مدير مديرية التربية والتعليم، القيادات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية ومديري مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الفني.

بدء فعاليات المؤتمر

بدأ المؤتمر بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه كلمة للدكتور حسام بدراوي والتي أعرب فيها عن سعادته بأن تكون انطلاقة مبادرة "جسور" من محافظة الإسماعيلية لما بها من مقومات تجعل المبادرة قادرة على التنفيذ والخروج بمخرجات فعاَّلة سريعًا، كذلك لاتفاق المبادرة مع رؤية الدولة لتطوير التعليم.

مشيدًا بدور المجتمع المدني ومؤسساته الذي يقوم به لدعم خطط واستراتيجيات الدولة في كافة المجالات وأهمها التعليم قائلًا "معًا نستطيع أن نفعل الكثير"، ومشيدًا بما يقوم به محافظ الإسماعيلية من جهد على أرض الواقع وفتح ملفات هامة وحرجة، مؤكدًا على التعاون الكامل بين المبادرة ومحافظة الإسماعيلية.

كما أشار خلال كلمته إلى المحاور التي تعمل عليها المبادرة وهي الإتاحة والجودة وإدارة العملية التعليمية من المركزية إلى اللامركزية والرقمية والذكاء الاصطناعي، وصناعة الإنسان والوجدان والقدرة التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، منوهًا أن محافظة الإسماعيلية مقرر إقامة مدرستين جديدتين للصناعات الدوائية والتكنولوجية لتتماشي مع سوق العمل والعرض والطلب كما سيتم دعم باقي المدارس الفنية.

كما قدم محمد جبران وزير العمل كلمة هنأ فيها محافظ الإسماعيلية بالعيد القومي للمحافظة، ومشيدًا بجهود محافظ الإسماعيلية وتعاونه مع كافة الجهات لدعم التعليم الفني، مؤكدًا أن الاتجاه الآن نحو توفير عمالة مهنية مدربة للحرف المطلوبة في الدول الأوروبية والتي وقعت بروتوكولات تعاون في هذا الشأن، مشيدًا بكفاءة العامل المصري والذي يُعد نموذجًا مشرفًا لمصر بالخارج.

مؤكدًا على دعمه للمبادرة وللمحافظة ووضع كافة إمكانات الوزارة لمساعدة المبادرة ومحافظة الإسماعيلية على تحقيق أهدافهما في دعم التعليم الفني.



ومن الجدير ذكره، أن العمل بالمشروع يستمر على مدار ثلاث سنوات، بهدف رفع الكفاءة المهنية والتربوية للعاملين بقطاع التعليم العام من مرحلة رياض الأطفال، وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة الإسماعيلية، لتشمل (٤٣٤ مدرسة)، (٨٧١٣ مدرسا)، (١٠٠٠ قيادة تربوية)، (٩٥٧ أخصائي نفسي واجتماعي)، و(٧٩٨ إداريا) بصورة إحصائية مبدئية، ٥٦ مدرسة تعليم مجتمعي يعمل بها ١٧٤ معلما.

ويعتمد المشروع على عدة محاور رئيسية، وهي التدريب والتنمية المهنية المستدامة للعاملين بمدارس التعليم العام (رياض الأطفال –المرحلة الابتدائية – المرحلة الإعدادية)، بمحافظة الإسماعيلية من القيادات التربوية والمعلمين والإداريين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

ومرحلة قياس الأثر من خلال برنامج الزيارات الميدانية وتدريب كوادر التقييم العلمي والأكاديمي (فريق TOT)، برنامج رعاية الطلاب المتفوقين واكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين.

بجانب برنامج التنافس العلمي والأكاديمي من خلال مسابقات (مدارس مصر – القائد الفعال- مدرس مصر -الإداري الفعال- الأخصائي الفعال).

وبرنامج دعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، برنامج تطوير مدارس الخدمة المجتمعية للحد من التسرب، وبرنامج التحول الرقمي من خلال تفعيل منصة (تعليمي).

وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى (من سبتمبر ٢٠٢٤ حتى يوليو ٢٠٢٥)، وتتضمن تدريب معلمات مرحلة رياض الأطفال، تدريب معلمي المرحلة الابتدائية، تدريب القيادات التربوية (مدير إدارة – مدير مدرسة – ووكيل مدرسة)، تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، برنامج رعاية الطلاب المتفوقين (أوائل الصف الثالث الإعدادي – أوائل الصف السادس الابتدائي) "برنامج إحنا مصر"، تفعيل مبادرة التحول الرقمي (تعليمي)، تفعيل مسابقة (مدارس مصر).

والمرحلة الثانية (من أغسطس٢٠٢٥ حتى يوليو ٢٠٢٦)، وخلالها يتم تنفيذ برنامج تدريب المرحلة الإعدادية، برنامج تدريب الإداريين، تفعيل مسابقات (مدرس مصر – الأخصائي الفعال – القائد الفعال – الإدارة المتميزة)، برنامج الزيارات الميدانية وقياس الأثر، برنامج رعاية الطلاب الموهوبين (برنامج إبهار مصر).

والمرحلة الثالثة (من أغسطس ٢٠٢٦ حتى سبتمبر ٢٠٢٧)، ويتم خلالها تنفيذ برنامج إعداد الكوادر (فريق المدربين TOT )، إنشاء وحدة (جسور) بمحافظة الإسماعيلية لمتابعة استدامة التنمية المهنية ورعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين والمسابقات التعليمية.

وتضمَّنت خطوات التنفيذ عقد اجتماع مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية وممثلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلي مبادرة "جسور" للاتفاق على خطة العمل، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والتحالف ومؤسسات مبادرة جسور، تشكيل اللجنة التنفيذية لمبادرة "جسور"، وعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري إدارات محافظة الإسماعيلية (٨ إدارات) وهي: (شمال/ جنوب/ أبو صوير/ القصاصين/ التل الكبير/ فايد/ القنطرة غرب/ القنطرة شرق)، ثم عقد اجتماع مع مديري المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، تفعيل منظومة التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسماعيلية.

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