الجمعة 18 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

السنوار.. ماذا جرى؟!

حتى اللحظة لا تأكيد رسميا علي الرواية الصهيونية.. رغم ترجيحها منطقيا.. لكن السؤال لو صحت  فما دلالة ذلك؟ 

نقف أمام عدة ملاحظات وأسئلة مهمة.. منها أنه لا يوجد نجاح معلوماتي علي الأرض.. فطبقا للأنباء كان السنوار في رفح.. وقبلها قالوا إنه في أماكن أخرى.. خان يونس وغيرها.

وبالتالي  يبدو لنا أنه كان يتحرك دون رصده.. أو أن المعلومات التي رددها العدو من قبل لم تكن صحيحة.. حتي كانت الصدفة وحدها وراء الاشتباك الذي أدي لما يقوله العدو! 

وهذا يعني أن المقاتلين في غزة غير مخترقين.. وأيضا القدرة علي الانتصار وعلي أحدث أنواع تكنولوجيا التجسس ممكنة جدا!
 

لكن تبقي الأسئلة: لو صحت الرواية حتي اللحظة.. ونجح العدو في الوصول إلي يحيي السنوار.. فماذا كان يفعل الرجل في رفح؟ هل انهارت المقاومة ويهيم قادتها كل في طريق؟! هل انقطع اتصال المقاومين ببعضهم وتفككت التنظيمات المتماسكة وهناك صعوبة في التواصل؟! 

اعتقادنا أن هذا غير صحيح.. أبسط دليل شكل الضربات التي توجهها المقاومة الأسبوعين الأخيرين، ولا يمكن أن تحدث إلا من تنظيم متماسك.. يمتلك القدرة علي الاحتماء والاختفاء والتخطيط واتخاذ القرارات وأخيرا تنفيذها ثم تصويرها وإعدادها للنشر وإرسالها لوسائل الإعلام! وهي عمليات شديدة التعقيد وشديدة الجرأة! وهو ما تستحيل معه فرضية الانهيار!


السبب الثاني هو الرهائن.. فمن يخفيهم يستطيع أن يخفي السنوار! وبالتالي ليس أمامنا إلا فرضية وجود السنوار في إحدي المهام التي أراد أن يقوم بها بنفسه، ظنا ألا أحد سيشك بوجوده.. وشخصية السنوار من هذا النوع المجازف المغامر! وبالتالي القدرة علي وجود بدائل قائمة وجاهزة خططها وهو أبسط قواعد  المعركة!

 

قبل الضربة الصهيونية علي إيران!

لعاشر مرة.. الحل الأمثل لحوادث السيارات!


كل ما سبق علي فرض صحة الرواية الصهيونية وهو صحيح حتي بتأكيدها.. لكن حتي كتابة هذه السطور مغرب الخميس فلا تأكيدات نهائية ولا نفي جازم.. وفي كل الأحوال فما يعنينا إستمرار مواجهة هذا العدو المجرم.. لا حل آخر ولا مفر في الأفق إلا إن انتصر العدو نصرا شاملا كاملا وهذا كابوس لا نريده!

تكنولوجيا التجسس يحي السنوار الصهيونية اغتيال السنوار اغتيال يحيى السنوار السنوار الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

رحل من ثأر لرياض.. وداعا البطل سمير نوح!

نهاية الأمم المتحدة!

الضربة الإسرائيلية.. اختبار للصين وروسيا وليس لأمريكا!

بلطاي المعاصر!

الجندي المجهول في واقعة أستاذ جامعة المنوفية !

الأكثر قراءة

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

رسميا، ارتفاع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات في مصر

لا يسخر قوم من قوم، موضوع خطبة اليوم الجمعة بالمساجد، والأوقاف: تنبيه لحرمة التنمر

الصحة تحذر من التدخين الإلكتروني: هذا ما يحدث لقلبك ورئتك خلال 24 ساعة من أول نفس

الجار كشف الكارثة، مأساة أسرة أمين سيد تشعل السوشيال ميديا بعد وفاتهم اختناقا بالغاز (صور)

اليوم، إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية

منصة "إكس" تصدم شيرين عبد الوهاب قبل خروجها في بث مباشر على تيك توك

تحدي غير متوقع، كيف ردت شيرين عبد الوهاب على حذف منصة "إكس" أغنيتها الجديدة "ابتسمت"

منوعات

المزيد

سيكون حديث العالم، توقع مثير من ليلى عبد اللطيف عن يحيى السنوار قبل اغتياله (فيديو)

كل من يقاتل إسرائيل بطل، أشهر مقامر في العالم يعلق على اغتيال السنوار

الحكم بسجن امرأة مدى الحياة في أكبر قضية احتيال بفيتنام

حادثة هزت الشارع المغربي، العثور على فتاة في بئر بالمغرب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟

أسعار النحاس اليوم الخميس 17-10-2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

صدفة قادت الاحتلال إلى سيد اللعبة.. كيف تم اغتيال يحيى السنوار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 18-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية