السبت 19 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

خبير يكشف بدء حزب الله مرحلة جديدة ضد إسرائيل

حزب الله اللبناني،
حزب الله اللبناني، فيتو

قال العميد مارون توفيق خريش، الخبير الاستراتيجي والعسكري: إنه مهما بلغت الدفاعات الإسرائيلية، فلن تستطيع إسقاط كل المُسيرات والصواريخ، لذلك أعلن حزب الله عن دخول المواجهة مع إسرائيل لمرحلة جديدة.

 

تكثيف حزب الله عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: إن تلك المرحلة سيتم فيها تكثيف النيران على حيفا، والتركيز على المنطقة العسكرية من مرفأ حيفا، ومساكن بعض المسئولين، ومنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

 

إجهاض توغل الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان

وأضاف «خريش» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله يركز في الوقت الراهن، على التأثير على الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قام مقاتلوه في حافة الحدود اللبنانية مع الفلسطينية المحتلة بإجهاض أي محاولات إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان.

وأكد الخبير الاستراتيجي، أن حزب الله بات لا يخشى التصعيد، إذ أنه لا يملك حاليًا شيئا ثمينًا أكثر مما خسره، لا سيما وأنه خسر بعض قيادات الصف الأول وعلى رأسهم أمينه العام، حسن نصر الله، الذي كان يعول عليه في قيادة العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وصاحب التأثير النفسي والمخابراتي والاجتماعي على الاحتلال الإسرائيلي، والذي كان له مصداقية معينة في إسرائيل.

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في مستعمرة زرعيت برشقة صاروخية

بعد استهدافها منزل نتنياهو، معلومات عن مسيرة حزب الله صياد 107

وشدد على أن ما يسعى حزب الله لتبيانه وإثباته حاليا، هو أنه استعاد زمام المبادرة في البر، وبعض الشيء في الجو عبر استهدافه إسرائيل بالمسيرات.

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نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي حسن نصر الله إسرائيل

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