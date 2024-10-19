حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في مستعمرة زرعيت برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، إنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت شمال إسرائيل، كما قصف مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية.

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال

وقال حزب الله اللبناني في بيانه:" إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا جنوبي لبنان بقذائف مدفعية".

وفي وقت سابق من اليوم استهدفت مسيرة تابعة لحزب الله منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم السبت، برفع حالة التأهب حول كل رموز السلطة في إسرائيل عقب استهداف منزل نتنياهو بمسيرة من ‎لبنان.

استهداف منزل نتنياهو

وقال ديوان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن طائرة مسيرة أطلقت من ‎لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وبحسب القناة 12 نقلا عن مصدر في مكتب نتنياهو، فإن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

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