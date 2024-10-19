محافظ الأقصر يتفقد معبد أرمنت الحيط ويستمع لمطالب الأثريين (صور)

أجرى المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية في معبد أرمنت الحيط المقام منذ العصور المصرية القديمة وتحديدا عصر الدولة الوسطى والمكرس لعبادة الاله مونتو اله الحرب والحماية وزوجته.

معبد أرمنت بالبر الغربي



استمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المعبد من رمضان النوبي غزالي مدير أثار أرمنت، الذي طالب بتعلية سور المعبد لحماية المكان، بالإضافة إلى زيادة الإضاءة حيث يعاني المعبد من ضعف الإضاءة ليلًا، وكذلك طالب بتطوير المنطقة الخلفية الخاصة بموقف قرية السلام.



يذكر أنه تم بناء 4 معابد في "واست القديمة" مخصصين لعبادة الاله مونتو، أحدهم معبد أرمنت الحيط، والآخر بالضفة الشرقية لمدينة الطود والمعروف بمعبد الطود، والثالث في الشمال الشرقي لمدينة الأقصر الحالية معبد المدامود، والرابع في منطقة معابد الكرنك.



رافق المحافظ خلال جولته بمعبد أرمنت الحيط، كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعلى عثمان رئيس مركز أرمنت، والمهندسة هناء عربي عبد الرحمن مدير وحدة المتغيرات المكانية.

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