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بـ 9 ملايين دولار، بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني

نسخة من الدستور الأمريكي،
نسخة من الدستور الأمريكي، فيتو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم بيع نسخة من الدستور الأمريكي كانت منسية في خزانة الملفات، عمرها نحو 237 عاما.

بيع نسخة قديمة من الدستور الأمريكي في مزاد علني 

ومن جانبها أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن مالك دار مزادات "برونك أوكشنز" أندرو برونك، بأن "نسخة نادرة من الدستور الأمريكي، كانت منسية في خزانة الملفات، بيعت في مزاد يوم الخميس"، دون الإفصاح عن هوية المشتري الذي دفع تسعة ملايين دولار أمريكي.

وبحسب الشبكة التلفزيونية، فقد تم اكتشاف الدستور المنسي عام 2022 في مزرعة هايز بولاية كارولينا الشمالية، عندما كان الموقع قيد التنظيف بعد بيع الأرض للدولة، وكان مالك المزرعة هو حاكم ولاية كارولينا الشمالية من 1787 إلى 1789، صموئيل جونسون.

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بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

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عمرها 230 سنة، عرض نسخة نادرة من الدستور الأمريكي في مزاد

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الدستور الأمريكي الولايات المتحدة كارولينا الشمالية دولار

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بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

عمرها 230 سنة، عرض نسخة نادرة من الدستور الأمريكي في مزاد

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