بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

يعرض مثمن الوثائق التاريخية وجامعها، سيث كالر، ورقة كبيرة في حالة جيدة بما يكفي ليتمكن من التعامل معها، على الرغم من أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة ليبلغ عمر الوثيقة 237 عاما، وقد قضت وقتا طويلا غير معلوم داخل خزانة الملفات في ولاية كارولاينا الشمالية.

ويبدو الاهتمام على كالر لما تمثله هذه الوثيقة من قيمة كبيرة في التاريخ الأميركي، إذ أنها نسخة نادرة من الدستور.

في الجزء العلوي من الصفحة الأولى توجد كلمات مألوفة ولكن بالكتابة العادية بدلا من الخط القوطي الشامل الذي اعتدنا على رؤيته يقول النص: «نحن، الشعب…». بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

وسيحصل الجمهور على فرصة للمزايدة على هذه النسخة من دستور الولايات المتحدة – وهي النسخة الوحيدة من نوعها التي يعتقد أنها ملكية خاصة – في مزاد تنظمه شركة برانك للمزادات في 28 سبتمبر في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.

ووفقا لأسوشيتد برس، فإن الحد الأدنى للمزايدة هو مليون دولار. لا يوجد حد أعلى للسعر الذي يجب الوصول إليه.

وتمت طباعة هذه النسخة بعدما وافق المؤتمر الدستوري على الإطار المقترح لحكومة الأمة في عام 1787، وصدق عليه كونغرس الحكومة الأميركية الأولى بموجب النظام الأساسي للاتحاد.

وهي واحدة من حوالي 100 نسخة طبعها أمين ذلك الكونغرس، تشارلز طومسون. من المعروف أن ثمانية منها فقط لا تزال موجودة بينما السبعة الأخرى مملوكة لمؤسسات عامة.

من المحتمل أن يكون طومسون قد وقع على نسختين لكل ولاية من الولايات الـ 13 الأصلية، للتصديق عليها. وتم إرسالها إلى مؤتمرات تصديق خاصة، حيث تجادل الممثلون الذين كانوا جميعا من الذكور البيض، لعدة أشهر قبل قبول هيكل حكومة الولايات المتحدة المستمر حتى اليوم.

وقال صاحب دار المزادات، أندرو برانك «هذه هي نقطة الاتصال بين الحكومة والشعب. ديباجة – ‘نحن الشعب’ – هذه هي اللحظة التي تطلب فيها الحكومة من الناس تمكينها».