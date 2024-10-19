السيطرة على حريق اندلع بمحلات سوق مدينة توشكى الجديدة فى أسوان

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، اليوم، السبت، من السيطرة على حريق شب فى سوق مدينة توشكى الجديدة والذى يضم عدد من الأكشاك الخشبية ومخبز.

نشوب حريق

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق فى سوق مدينة توشكى الجديدة، واشتعلت النيران فى محلات السوق وهى عبارة عن عدد من الأكشاك الخشبية مخصصة لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بالإضافة إلى مخبز ومحل حلاقة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران قبل امتدادها للمحلات المجاورة، وكشفت التحريات الأولية، أن الحريق نتج من ماس كهربائى بمخبز العيش تتسبب فى إشعال الحريق وامتداد النيران لباقى المحال الخشبية بالسوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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