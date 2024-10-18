الجمعة 18 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ أسوان: استحداث خطوط لاموزين إلى المطار الدولي

محافظ اسوان اللواء
محافظ اسوان اللواء اسماعيل كمال

 قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان استحداث خطوط سير سيارات التاكسى اللاموزين المتجهة من وإلى مطار أسوان الدولى، وتعديل تعريفة أجرة التاكسى عن خط سير (محطة سكك حديد أسوان / مطار أسوان ) الواردة بالقرار رقم 265 لسنة 2024، وذلك نظرًا لأهمية هذا الخط الحيوي للمواطنين والحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة.

تعريفة الركوب 

 وكلف إدارات المرور والمواقف بالمحافظة بتنفيذ هذا القرار بكل دقة حيث تم تحديد تعريفة الركوب إلى مطار أسوان الدولى من فندق كتراكت بـ 260 جنيها، ومن محطة السكك الحديدية بـ 282 جنيها.

 

ومن فندق الجيش بكورنيش النيل بـ 305 جنيهات، ومن موقف الأقاليم بـ 339 جنيها، وبالنسبة لسيارات التاكسى المتجهة إلى مطار أسوان الدولى من مدينة أسوان الجديدة فتم تحديدها بـ 395 جنيها، ومن مدينة كوم أمبو بـ 847 جنيها، ومن مدينة إدفو بـ 1470 جنيها، ومن مدينة الأقصر بـ 3100 جنيه.

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