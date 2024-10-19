محافظ أسوان يتفقد مواقف السرفيس ومحطات الوقود (صور)

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مواقف السرفيس، ومحطات الوقود عقب تطبيق أسعار المنتجات البترولية الجديدة للتأكد من الإلتزام بتطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وذلك بعد صدور قرار لجنة التسعير التلقائى بزيادتها، فضلًا عن متابعة تطبيق التعريفة الجديدة على كافة خطوط السير الداخلية والخارجية.

جولة تفقدية

وأثناء الجولة التفقدية التى رافقه فيها اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، ومديرى المرور والمواقف والتموين والمتابعة الميدانية، فضلًا عن رئيس مركز ومدينة أسوان، استفسر المحافظ من الركاب عن التعريفة المقررة، وعدم وجود أى إرتفاع أو مغالاة فيها.

كما قام بمراجعة دفاتر التوريد والاستلام بمحطات الوقود، مؤكدًا على أنه لن يتم السماح لأى محاولات لاستغلال المواطنين حيث سيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال سائقى سيارات السرفيس فى حالة قيامهم بفرض أى زيادة على التعريفة الجديدة التى تم إقرارها، وإلزامهم بتركيب هذه التعريفة على زجاج السيارة، ووجه الدكتور إسماعيل كمال باستكمال تركيب البنرات التوضيحية داخل كل موقف بالتعريفة المقررة على خطوط السير داخل وخارج المدن، والتى تم وضعها وفقًا لمعايير محددة بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الركاب وسائقى السرفيس دون الإضرار بأى طرف على الطرف الآخر.

وشدد على تكثيف جهود لجنة السيرفيس بالمناطق المختلفة للاطمئنان من الالتزام بالتعريفة الجديدة، فضلًا عن قيام المسئولين بالمرور والمواقف والتموين بالمتابعة اليومية داخل المواقف ومحطات الوقود للتأكد من تطبيق التعليمات على الوجه الأكمل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ