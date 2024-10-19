صحة الشرقية: إجراء جراحات ناجحة بالفكين بديرب نجم المركزي

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية قيام الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين الجديد بمستشفى ديرب نجم المركزي بقيادة الدكتور محمد جمعة الهواري أستاذ جراحة الوجه والفكين، والدكتور أنيس منصور رئيس قسم الأسنان بالمستشفى، والدكتور وسام سعيد مندور طبيب جراحة الوجه والفكين، بإجراء ٢ جراحة وجه وفكين دقيقة للمرة الأولى بالمستشفى

جراجتان دقيقتان بالفك العلوى والسفلى

تم إجراء عملية رفع شريحة من الفك العلوي والسفلى تحت تأثير البنج الكلي لشاب يبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وجراحة ثانية لشاب يبلغ من العمر ١٧ عامًا، تم تركيب شريحتين له نتيجة تعرضه لكسور بعظام الفك السفلي، وذلك عقب استقباله بقسم الطوارئ بالمستشفى، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة له، قبل إجراء العملية الجراحية.

قسم جراحة الوجه والفكين بديرب نجم

أوضح وكيل وزارة الصحة أن قسم جراحة الوجه والفكين الجديد بمستشفى ديرب نجم المركزي، يعد القسم الخامس بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، بعد افتتاحهم وتشغيلهم بمستشفيات «الزقازيق العام، فاقوس المركزي، القنايات المركزي، منيا القمح المركزي،

تمت العمليات بنجاح

لافتا إلى أن العمليات الجراحية تمت بنجاح من خلال فريق طبي متميز ويتم متابعة الحالات بصفة دورية لحين تماثلهم للشفاء.

المحفظ يثمن دور صحة الشرقية

ثمن المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية مجهودات مديرية الشؤون الصحية وسعيها الدائم بالتعاون مع المحافظة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتزويد المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة بكافة الأجهزة الطبية الحديثة لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمرضى والقضاء على قوائم الانتظار لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية.

الدكتور محمد حسن زيدان

ومن جهته أكد الدكتور محمد حسن زيدان المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة ان الدولة تضع للعلاج على نفقة الدولة ميزانية مفتوحة لمعالجة كافة المرضى وإجراء الجراحات الكبرى والصغرى والمتوسطة، وقرارات لمتابعة علاج المرضى حتى الشفاء الكامل

قرارات نفقة الدولة

ولفت إلى أن العلاح فى مصر يسير فى جهتين الأولى هى قرارات نفقة الدولة والتى تغطى قطاعا كبيرا من المواطنين وغير المؤمن عليهم بالتأمين الصحى والاتجاه الآخر هو التأمين الصحى المنتشر بالحمهورية، ويعمل تحت رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحة، حيث يصدر قرار نفقة الدولة فور ورود خطاب المستشفى المعالج واستيفاء كافة الإجراءات الصحيحة

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