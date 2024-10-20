قفزة تاريخية، ماذا حدث لسعر الجنيه الذهب خلال أسبوع؟

تحرك سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع بصورة ملحوظة، حيث قفز سعر الجنيه الذهب بصورة تقترب من الألف جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب فى نهاية تعاملات الأسبوع إلى 29600 جنيه بعد أن كان يسجل نحو 28720 جنيها في بداية الأسبوع مما يعنى أن الجنيه الذهب قفز نحو 880 جنيها في الجرام الواحد.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة)، الجمعة، للمرة الأولى على الإطلاق ليواصل مكاسبه بدعم من التوقعات بزيادة تيسير السياسة النقدية والإقبال على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية والصراعات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة، في جلسة الجمعة إلى 2720.25 دولار للأونصة. وزاد الذهب هذا الأسبوع حوالي 2.4 بالمئة.

كما وصلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2730 دولارا عند التسوية.

وتجاوز الذهب مستواه القياسي عدة مرات خلال العام الجاري بسبب التوتر الجيوسياسي والتوقعات بأن البنوك المركزية الكبرى ستواصل التيسير النقدي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 30 بالمئة منذ بداية العام في أفضل نمو سنوي منذ 1979، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ستة بالمئة إلى 33.58 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 1016.25 دولار، وصعد البلاديوم نحو أربعة بالمئة إلى 1083.25 دولار.