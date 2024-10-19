السبت 19 أكتوبر 2024
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رياضة

عمر مرموش يسجل في تعادل فرانكفورت وباير ليفركوزن 1-1 في الشوط الأول (فيديو)

عمر مرموش
عمر مرموش

تعادل فريق اينتراخت فرانكفورت مع نظيره باير ليفركوزن بنتيجة 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب باي آرينا، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني الممتاز.

افتتح عمر مرموش التسجيل لـ  اينتراخت فرانكفورت  في الدقيقة 16 عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها الدولي المصري، فيما تعادل لـ باير ليفركوزن اللاعب روبرت أندريتش في الدقيقة 25.
 

 

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن 

تذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوزن اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 5.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 13 نقطة، في حين أن باير ليفركوزن لديه 11 نقطة في المركز السادس.

 

وخطف آينتراخت فرانكفورت نقطة ثمينة، في الجولة الماضية من نظيره بايرن ميونخ بعد التعادل بنتيجة 3/3.

جاء ذلك بفضل المحترف المصري عمر مرموش، الذي سجل الهدف الأول وصنع الثاني، قبل إحرازه الثالث في الوقت القاتل.


ويتصدر مرموش قائمة هدافي الموسم الحالي من الدوري الألماني برصيد 9 أهداف، متفوقًا على هاري كين نجم بايرن ميونخ، بفارق 3 أهداف.

 

 

وعلى صعيد متصل حسم آينتراخت فرانكفورت الألماني موقفه بشأن بيع لاعبه المصري عمر مرموش، بعد ارتباط اسمه بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي.

 

وقال تيمو هاردونج المدير الرياضي للنادي الألماني، إن مرموش لاعب موهوب وجيد للغاية ويتم تطوير قدراته، كما أن عقليته تساعد على ذلك.

وأضاف هاردونج، عبر برنامج "الكورة مع فايق" بقناة MBC MASR2: "نعمل على تحسين نفسية اللاعب ومتابعة عدد ساعات نومه ليحقق النجاح في صفوف نادينا، ولا أعلم القيمة السوقية الحالية لمرموش، لكنه لاعب ثمين بالنسبة لنا، وسعداء بوجوده معنا".



أداء عمر مرموش
 

وتابع: "أداء عمر مرموش مبهر وطبيعي أن تتابعه كبار الأندية في العالم، لكننا لا نناقش في الوقت الحالي فكرة رحيله، ونحن سعداء بتألقه معنا، ولا نتعجل بيعه حاليا للوصول إلى سعر مناسب بل نسعى لتجديد عقده مع الفريق".

وأشار إلى أن فرانكفورت يتابع سوق اللاعبين في مصر ويتابع منتخب الفراعنة، مؤكدا أن رحلة مرموش تتشابه إلى حد كبير مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

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