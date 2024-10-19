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رياضة

حسين لبيب يصل الإمارات ويحضر مران الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز

حسين لبيب
حسين لبيب

وصل الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أبوظبي عصر اليوم السبت، للانضمام لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق بطولة السوبر المحلي في الإمارات.

وتوجه رئيس النادي مباشرة إلى ستاد آل نهيان لمؤازرة الفريق في التدريب الأخير، قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها غدًا في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وفي نفس الوقت يتواجد كل من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ورئيس البعثة وأحمد سليمان ونيرة الأحمر عضوي المجلس في الملعب لمؤازرة الفريق في المران.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي غدا الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات. 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر. 

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ناصر ماهر لاعب الزمالك

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر  الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

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