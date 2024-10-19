السبت 19 أكتوبر 2024
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رياضة

تدريبات فنية خلال مران الزمالك الختامي استعدادا لـ بيراميدز في السوبر المصري

مران الزمالك،فيتو
مران الزمالك،فيتو

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني خلال مران مران اليوم السبت، الذي أقيم على ستاد آل نهيان، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تقسيمة فنية مصغرة في المران حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية.


 ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي غدا الأحد في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات. 

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر. 

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ناصر ماهر لاعب الزمالك

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر  الخميس الماضي استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

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