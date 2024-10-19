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رياضة

لاعب ثمين، آينتراخت فرانكفورت الألماني يحسم موقفه بشأن بيع عمر مرموش

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

حسم آينتراخت فرانكفورت الألماني موقفه بشأن بيع لاعبه المصري عمر مرموش، بعد ارتباط اسمه بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي.


وقال تيمو هاردونج المدير الرياضي للنادي الألماني، إن مرموش لاعب موهوب وجيد للغاية ويتم تطوير قدراته، كما أن عقليته تساعد على ذلك.

وأضاف هاردونج، عبر برنامج "الكورة مع فايق" بقناة MBC MASR2: "نعمل على تحسين نفسية اللاعب ومتابعة عدد ساعات نومه ليحقق النجاح في صفوف نادينا، ولا أعلم القيمة السوقية الحالية لمرموش، لكنه لاعب ثمين بالنسبة لنا، وسعداء بوجوده معنا".

 

أداء عمر مرموش

وتابع: "أداء عمر مرموش مبهر وطبيعي أن تتابعه كبار الأندية في العالم، لكننا لا نناقش في الوقت الحالي فكرة رحيله، ونحن سعداء بتألقه معنا، ولا نتعجل بيعه حاليا للوصول إلى سعر مناسب بل نسعى لتجديد عقده مع الفريق".

وأشار إلى أن فرانكفورت يتابع سوق اللاعبين في مصر ويتابع منتخب الفراعنة، مؤكدا أن رحلة مرموش تتشابه إلى حد كبير مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

 

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