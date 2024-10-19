جدول مباريات الزمالك في الدوري الممتاز 2024-2025

قرعة الدوري الممتاز، أسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025، عن مواجهات قوية لنادي الزمالك.

جدول مباريات الزمالك في الدوري الممتاز

وجاءت مباريات الزمالك في الدور الأول للدوري الممتاز كالتالي:

في الجولة الأولى: الزمالك × البنك الأهلي ستاد القاهرة

في الجولة الثانية: سموحة × الزمالك ستاد برج العرب

في الجولة الثالثة: الزمالك × المصري البورسعيدي ستاد برج العرب

في الجولة الرابعة: غزل المحلة × الزمالك ستاد المحلة

في الجولة الخامسة: الزمالك × سيراميكا ستاد القاهرة

في الجولة السادسة: الزمالك × طلائع الجيش ستاد الكلية الحربية

في الجولة السابعة: الزمالك × الاتحاد السكندري ستاد القاهرة

في الجولة الثامنة: الزمالك × حرس الحدود ستاد القاهرة

في الجولة التاسعة: الزمالك × مودرن سبورت ستاد القاهرة

في الجولة العاشرة: الزمالك × الجونة ستاد القاهرة

في الجولة الحادية عشر: الزمالك × بيراميدز ستاد الدفاع الجوي

في الجولة الثانية عشر: الزمالك × الإسماعيلي ستاد القاهرة

في الجولة الثالثة عشر: الزمالك × فاركو برج العرب

في الجولة الرابعة عشر: الزمالك × بتروجت ستاد القاهرة

في الجولة الخامسة عشر: الزمالك × الأهلي ستاد القاهرة

في الجولة السادسة عشر: الزمالك × زد ستاد القاهرة

في الجولة السابعة عشر: الزمالك × إنبي ستاد المقاولون العرب

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز

وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.

النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025

يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز



وأجريت القرعة تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.