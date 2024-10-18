جوميز يوقف تدريب الزمالك أكثر من مرة لهذا السبب

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز فقرة فنية، خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعدادًا لبطولة السوبر المحلي.

وركز الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية استعدادًا لمباراة بيراميدز المرتقبة في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وقام جوميز ومعاونوه بإيقاف التدريبات أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين ومنحهم بعض التعليمات.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر.

ناصر ماهر لاعب الزمالك

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر أمس الخميس استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.