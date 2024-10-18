الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رياضة

موعد المؤتمر الصحفي لجوميز قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

جوميز
جوميز

 يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر غدًا السبت بتوقيت الإمارات، الثالثة بتوقيت مصر في ستاد آل نهيان بنادي الوحدة، للحديث عن لقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويخوض الفريق مرانه الثاني اليوم بالإمارات في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مصر على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، والذي استضاف مران الفريق بالأمس.

و يستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

 ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز 

وتنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وأون تايم سبورتس وmbc مصر. 

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ناصر ماهر لاعب الزمالك

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تدريباته اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى أبوظبي عصر أمس الخميس استعدادًا لخوض السوبر المصري، ويترأس البعثة الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق ويرافقها أحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس الإدارة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة

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