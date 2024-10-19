رابطة الأندية المصرية تجري اليوم قرعة الدوري الممتاز لموسم 2024 - 2025

الدوري الممتاز، تجري رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت، قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025، بمقر مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

تبدأ مراسم قرعة الدوري في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ويحضر أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، كما يحضرها رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام.

الأندية الـ18 المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري

ووجهت رابطة الأندية المحترفة الدعوة لجميع أندية الدوري الممتاز الثمانية عشر، من أجل إرسال مندوب عن كل نادي لحضور مراسم القرعة وهي أندية: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.

درع الدوري الممتاز، فيتو

شركة ألمانية تدير مسابقة الدوري الممتاز

جدير بالذكر، أن القرعة ستجرى تحت إشراف الشركة الألمانية الجديدة التي تعاقدت معها رابطة الأندية المصرية المحترفة لإدارة بطولة الدوري الممتاز.

ووجهت رابطة الأندية المحترفة الدعوة لبعض نجوم الكرة المصرية السابقين لحضور حفل قرعة الدوري.

النظام الجديد لبطولة الدوري المصري 2024-2025

يذكر، أن بطولة الدوري الممتاز ستقام الموسم المقبل بشكل استثنائي، إذ ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34.

وتقرر هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.

موعد إنطلاق مسابقة الدوري الممتاز

كانت رابطة الأندية المحترفة أعلنت في وقت سابق أن مسابقة الدوري، ستنطلق يوم 30 أكتوبر الجاري، على تختتم أحد يومي 29 أو 30 مايو المقبل.