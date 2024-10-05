ما الحوار الذي سيدور بين أهل الجنة والنار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

أهل الجنة والنار، تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة الأعراف، عن الحوار الذي سيدور بين أهل الجنة وأهل النار، وأوضح السبب وراء وجود مثل هذا الحوار بينهما.



سورة الأعراف الآية 44

قال تعالى: «وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ».

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 من سورة الأعراف



قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وهكذا نرى التبكيت، وتصور لنا الآية كيف يرى أهل الجنة أهل النار، وهذا الترائي من ضمن النعيم ومن ضمن العذاب الأليم، فحين يرى المؤمن بمنهج الله من عاداه وقهره وآذاه وهو في النار فهذا من تمام اللذة، والآخر حين يرى مخالفه في الجنة فهذا أيضًا من تمام العذاب، إذن لابد أن يتراءوا، ولذلك يحدث الحوار، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار معترفين بأنهم وجدوا ما وعدهم به الله حقًا وصدقًا، وأن الحق قد وهبهم هذه الجنة، فهل- يا أهل النار- وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ ونلاحظ أن هناك خلافًا بين الأسلوبين مع أن السياق المنطقي واحد؛ فأهل الجنة يقولون: (قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا)، ولم يأت بالكاف في كلمة ما وعد (الثانية) بل قال: (فهل وجدتم ما وعد ربكم حقًا)؟ إنه قال سبحانه: (ما وعد) فقط، ولم يقل ما وعدكم كما قال:(ما وعدنا) لأن المراد أن يلفتهم إلى مطلق الوعد، وليس الخاص بهم فقط، بل وأيضًا الخاص بالمقابل، وهكذا يتحقق الوعد المطلق لله.



مصير المؤمن والكافر

وتابع الشيخ الشعراوي: فأهل الجنة بإيمانهم وأعمالهم في الجنة فضلًا من الله، وأهل النار بكفرهم وعصيانهم عقابًا من الله، وهنا يجيب أهل النار: (قالوا نعم)، وهذا إقرار منهم بالواقع الذي عاشوه واقعًا بعد أن كان وعيدًا، وهم لم يكابروا لأن المكابرة إنما تحدث بين الخصمين في غير مشهد، وهم في الدنيا قبل أن يوجد المشهد كانوا يكذبون البلاغ عن الله، وصارت الدار الآخرة واقعًا، وتحقق وجودهم في النار، { فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ الله عَلَى الظالمين} [الأعراف: 44]، أي فينادي مناد من الملائكة يُسمع أهلَ الجنَّة وأهل النار بأن الطرد من رحمة الله على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم؛ بعدم الإِيمان وبالتكذيب باليوم الآخر، ويقول الحق بعد ذلك: {الذين يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله}.